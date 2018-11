OECD: Rast slovenskej ekonomiky zostane vysoký aj v rokoch 2019 a 2020

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava/Paríž 21. novembra (TASR) - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) predpokladá, že tempo expanzie slovenskej ekonomiky zostane vysoké aj v najbližších dvoch rokoch. Výrazný nárast kapacít v automobilovom sektore podporí export. A zlepšovanie situácie na trhu práce a solídny rast investícií, podporený priaznivými finančnými podmienkami a zvýšením čerpania z fondov Európskej únie, prispejú k vysokému domácemu dopytu.OECD vo svojej aktuálnej predpovedi zverejnenej v rámci správy o vyhliadkach svetovej ekonomiky počíta v roku 2019 so zvýšením slovenského hrubého domáceho produktu (HDP) o 4,3 % a v roku 2020 o 3,6 %. V tomto roku očakáva nárast o 4,1 % po +3,4 vlani. K spomaleniu tempa expanzie v roku 2020 príde v súlade s externým prostredím.Nárast platov spôsobí zrýchlenie inflácie v roku 2020 na 3 % z 2,7 % v tomto aj budúcom roku. Tlačiť na zvyšovanie platov bude nedostatok pracovnej sily. Miera nezamestnanosti sa podľa OECD tento rok zníži na 6,7 % z 8,1 % vlani. V poklese by mala pokračovať aj v nasledujúcich dvoch rokoch - v roku 2019 na 6,1 % a v roku 2020 na 5,5 %.Plány vlády týkajúce sa fiškálnej konsolidácie sú v súlade požiadavkami Európskej únie, uviedla OECD, ktorá počíta s postupným poklesom schodku verejných financií z 0,7 % HDP v tomto roku na 0,4 % HDP v roku 2019 a na 0 % HDP v roku 2020. Verejný dlh by sa mal v tomto roku znížiť na 57 % HDP z 58,1 % HDP vlani. V roku 2019 klesne na 55,1 % HDP a v roku 2020 na 53,2 % HDP.