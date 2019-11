OECD revidovala nadol prognózu hospodárskeho rastu v roku 2020

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 21. novembra (TASR) - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vo štvrtok revidovala smerom nadol svoju prognózu globálneho hospodárskeho rastu v roku 2020. A ani v roku 2021 neočakáva jeho oživenie. Dôvodom sú riziká vyplývajúce z napätia v obchode.Organizácia so sídlom v Paríži najnovšie odhaduje, že výkon globálnej ekonomiky sa tento a budúci rok zvýši len o 2,9 %. Znížila tak svoju prognózu na rok 2020 o 0,1 percentuálneho bodu oproti predchádzajúcej predpovedi, ktorú uverejnila v septembri.V roku 2021 očakáva OECD, ktorá zoskupuje najbohatšie krajiny sveta, mierne zrýchlenie tempa rastu svetovej ekonomiky na 3 %. Ale len v prípade, ak sa nenaplní množstvo rizík, od obchodných sporov až po neočakávane prudké spomalenie Číny. Väčšie obavy však v OECD vyvoláva fakt, že vládam sa nedarí vyrovnať sa s globálnymi výzvami, ako sú zmena podnebia, digitalizácia ich ekonomík a rozpad multilaterálneho poriadku po páde komunizmu.„Bolo by politickou chybou považovať tieto zmeny za dočasné faktory, ktoré je možné riešiť v rámci menovej alebo fiškálnej politiky. Sú štrukturálne,“ napísala v správe hlavná ekonómka OECD Laurence Booneová. Bez jasného politického smerovania bude „aj naďalej pretrvávať veľká neistota a poškodzovať vyhliadky na rast“, dodala.Spomedzi veľkých svetových ekonomík OECD znížila odhad rastu USA v tomto roku na 2,3 % z 2,4 % v septembri, keďže fiškálny impulz zo zníženia dane v roku 2017 vyprchal a obchodní partneri USA zoslabli. V rokoch 2020 a 2021 očakáva OECD spomalenie rastu najväčšej svetovej ekonomiky na 2 %. Domnieva sa však, že ďalšie zníženie úrokových sadzieb v USA bude potrebné len vtedy, ak sa ich rast ešte spomalí.Číne, ktorá nie je členom OECD, ale organizácia ju sleduje, predpovedá v roku 2019 mierne väčšiu expanziu, a to o 6,2 % namiesto o 6,1 % v septembrovej prognóze. Napriek tomu bude Čína podľa OECD naďalej strácať dynamiku a v roku 2020 jej rast klesne na 5,7 % a v roku 2021 na 5,5 % v dôsledku obchodného napätia a postupného vybalansovania ekonomickej aktivity a zmeny jej orientácie z vývozu na domácu spotrebu.Eurozóne predpovedá OECD rast na úrovni 1,2 % v roku 2019 a 1,1 % v roku 2020. To je o 0,1 percentuálneho bodu viac ako v septembrovej predikcii. V roku 2021 očakáva expanziu hospodárstva eurozóny o 1,2 %. OECD tiež varovala, že obnovenie nákupu dlhopisov z eurozóny Európskou centrálnou bankou bude mať len obmedzený vplyv na ekonomiku bloku, ak členské krajiny nezvýšia investície.Organizácia mierne zlepšila aj výhľad Británie oproti septembru, keďže klesla hrozba brexitu bez dohody. V tomto roku očakáva rast ostrovnej ekonomiky o 1,2 % namiesto o 1 %, v roku 2020 o 1 %, a nie o 0,9 %, a v roku 2021 o 1,2 %.