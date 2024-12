OECD združuje najvyspelejšie ekonomiky sveta, Slovensko je jej členom už 24 rokov

Slovensko je členom od roku 2000

14.12.2024 (SITA.sk) - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) združuje najvyspelejšie ekonomiky sveta, Slovensko je členom od roku 2000. Pripomenul to minister zahraničných vecí Juraj Blanár Smer-SD ) pri príležitosti 24. výročia vstupu Slovenska do OECD.Organizácia členským krajinám poskytuje odporúčania založené na skúsenostiach, ktoré sú zamerané na zvýšenie hospodárskej výkonnosti, zlepšenie podnikateľského prostredia a čo najlepšieho uplatnenia sa v medzinárodnom prostredí ekonomík.„Od roku 2000 sme aktívnym členom a spoľahlivým partnerom tejto prestížnej organizácie, ktorá pomáha Slovensku ďalej rásť, no zároveň sa podieľať na kľúčových reformách v dôležitých oblastiach, ktoré majú priamy dopad na slovenské hospodárstvo a našich občanov," uviedol Blanár a pripomenul, že slovenská diplomacia zaznamenala významný úspech, keď SR predsedala v roku 2019 ako prvý stredoeurópsky štát Rade OECD.„Svoju pozíciu Slovensko upevnilo vo Výkonnom výbore OECD, najvýznamnejšom zo stálych výborov tejto organizácie, keď bol do pozície jeho predsedu pred tromi rokmi zvolený vedúci Stálej misie SR pri OECD so sídlom v Paríži," pripomenul rezort diplomacie.Minister doplnil, že OECD pomáha zlepšovať konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov a ich prístup k investičným zdrojom a technológiám. Prioritou vlády je podľa jeho slov ekonomická diplomacia.„Pomáhame slovenským firmám uplatniť sa v zahraničnom prostredí, pričom rovnako uplatňujeme výhody nášho členstva," doplnil Blanár a pripomenul, že v Bratislave sa budúci rok uskutoční Globálne fórum OECD zamerané na témy umelej inteligencie, digitalizácie a vzdelávania.Rezort diplomacie podotkol, že členstvo v organizácii prinieslo Slovensku pokrok pri transformácii centrálne orientovaného hospodárstva, ako i jednotlivých sektorových politík, čo viedlo k uľahčeniu jej integrácie do EÚ.Organizácia má v tejto chvíli 38 členov. Minister doplnil, že SR podporujú aj ďalšie rozšírenie OECD a verí, že sa čoskoro pridá Bulharsko, Chorvátsko a Rumunsko.„Rovnako vítame záujem krajín Latinskej Ameriky a juhovýchodnej Ázie, či už je to Argentína, Brazília, Peru, alebo Indonézia a Thajsko," doplnil Blanár.