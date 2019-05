Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 21. mája (TASR) - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) znížila prognózu globálneho rastu v roku 2019, pretože obchodné spory poškodili výrobné a investičné rozhodnutia.Organizácia so sídlom v Paríži v utorok vo svojej najnovšej správe skonštatovala, že globálna ekonomika koncom roka 2018 prudko spomalila. V súčasnosti sa jej rast začína stabilizovať, ale je mierny a krehký. Dôvodom sú eskalujúce obchodné konflikty, veľká politická neistota, riziká na finančných trhoch a spomalenie v Číne. To všetko by mohlo v strednodobom horizonte ešte viac obmedziť globálny rast.Organizácia vo svojej správe predpovedá svetovému hospodárstvu v roku 2019 rast o 3,2 %, namiesto o 3,3 %, ktoré očakávala ešte v marci. Dôvodom je slabší výkon veľkých ekonomík. Výhľad na rok 2020 ponechala bez zmeny na úrovni 3,4 %.OECD varovala, že súčasné tempo rastu nie je dostatočné na to, aby prinieslo výrazné zlepšenie zamestnanosti alebo životnej úrovne.povedala hlavná ekonómka OECD Laurence Booneová.dodala Booneová.OECD predpovedá USA v tomto roku rast hospodárstva o 2,8 % (o 2,9 % v roku 2018) a v roku 2020 jeho spomalenie na 2,3 %. Ekonomika eurozóny by podľa organizácie mala v tomto roku zvýšiť svoj výkon o 1,2 % a v budúcom roku o 1,4 %. Očakáva tiež, že rast čínskej ekonomiky klesne tento rok na 6,2 % z vlaňajších 6,6 % a v budúcom roku sa zníži na 6 %.