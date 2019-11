Oerlikon plánuje vo Veľkej Ide rozšíriť výrobu

Oerlikon Balzers Slovakia, s.r.o. Veľká Ida. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 20. novembra (TASR) – Dodávateľ súčiastok pre automobilový priemysel Oerlikon Balzers Coating Slovakia, s. r. o., plánuje vo svojom závode vo Veľkej Ide výrazne rozšíriť výrobu na povrchovú úpravu piestových čapov a komponentov dieselových vstrekovacích systémov. Firma chce v najbližších mesiacoch zamestnať ďalších 110 pracovníkov a na štvornásobné zvýšenie kapacity výroby požaduje od štátu investičnú pomoc vo výške 3,17 milióna eur. Vyplýva to z materiálu, ktorý Ministerstvo hospodárstva (MH) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.Oerlikon realizuje povrchovú úpravu metódou nitridácie, ktorou sa dosahuje vysoká odolnosť proti opotrebeniu a korózii pre takmer všetky typy ocele.uvádza ministerstvo v predloženom materiáli.Firma do rozšírenia výroby investuje viac ako deväť miliónov eur. Požadovaná dotácia od štátu by mala byť vo výške 200.000 eur na investície a 2,97 milióna eur formou úľavy na dani z príjmu. Nejde však o prvú investičnú pomoc tejto spoločnosti. V novembri 2015 jej schválila vláda dotáciu v maximálnej nominálnej výške 4,02 milióna eur, z toho vo forme dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok v maximálnej nominálnej výške 800.000 eur a vo forme úľavy na dani z príjmu v maximálnej nominálnej výške 3,22 milióna eur. Oerlikon z tohto balíka zatiaľ vyčerpal 941.646 eur.Firma patrí do švajčiarskej skupiny Oerlikon, ktorá je globálnou technologickou skupinou a zamestnáva celosvetovo viac ako 13.800 pracovníkov v 37 štátoch. V roku 2016 dosiahla tržby 2,17 miliardy eur.