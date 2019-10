Oficiálne výsledky volieb v Poľsku potvrdili víťazstvo strany PiS

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 14. októbra (TASR) - Oficiálne, takmer úplné výsledky nedeľňajších volieb v Poľsku potvrdili víťazstvo vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS), ktorej sa zrejme podarilo získať absolútnu väčšinu kresiel v parlamente. Informovala o tom agentúra AFP.Po zrátaní 82,79 percenta hlasov vedie vládna konzervatívna strana PiS vedená Jaroslawom Kaczyňským so ziskom 45,16 percenta.Na druhom mieste sa s výrazným odstupom umiestnila opozičná proeurópska Občianska koalícia (KO), za ktorú hlasovalo 26,1 percenta voličov. Hlavnou silou v tejto koalícii je bývalá vládna strana Občianska platforma (PO).Oficiálne výsledky zverejnila na svojej webovej stránke poľská štátna volebná komisia, ktorá však ešte neuviedla, aké by malo byť rozdelenie kresiel v Sejme, teda dolnej komore parlamentu.Tretím najsilnejším zoskupením v Sejme by mal byť Zväz demokratickej ľavice (SLD), združujúci tri menšie ľavicové strany, ktorý zaznamenal zhruba 12-percentnú podporu.V parlamente by mala so ziskom približne 8,9 percenta hlasov zasadnúť aj agrárna Poľská ľudová strana (PSL) a tiež nacionalistické zoskupenie Konfederácia Sloboda a nezávislosť, ktoré má podporu 6,7 percenta.Strana PiS by mala podľa čiastkových výsledkov získať aj pohodlnú väčšinu aj v hornej snemovni, Senáte, ktorého 100 členov je volených väčšinovým systémom v jednomandátových obvodoch, píše agentúra DPA.Zverejnenie konečných výsledkov sa očakáva v pondelok večer alebo v utorok. Mnohí komentátori označovali nedeľňajšie voľby za najdôležitejšie od pádu komunistického režimu v Poľsku v roku 1989.Podľa kritikov bude nové volebné víťazstvo Kaczyňského strany znamenať ďalšie vzdialenie sa Poľska od princípov liberálnej demokracie a prehĺbenie sporov Varšavy s Európskou úniou. Pre mnohých poľských voličov však boli podľa DPA zrejme dôležitejšie štedré sociálne benefity zavedené vládou strany PiS.