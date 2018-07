OH 2020 sa začnú presne o 2 roky, organizátori spustili odpočítavanie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 24. júla (TASR) - Presne dva roky zostávajú do slávnostného otvorenia Hier XXXII. olympiády v Tokiu (24. júl - 9. august 2020). Do japonskej metropoly sa najväčší športový sviatok vráti po 56 rokoch.Prvé OH v Tokiu 1964 ohromili svet. Japonci postavili perfektné športoviská, prezentovali supermodernú techniku a zaujali precíznou organizáciou. Pod päť kruhov zaviedli piktogramové označenie športovísk aj ďalších olympijských stavieb, ktoré je odvtedy samozrejmosťou a na rýchlu prepravu športovcov po olympijskej dedine poskytli množstvo bicyklov. Veľký úspech Hier posilnil sebavedomie Japoncov a krajine naplno otvoril dvere k medzinárodnej spolupráci. Tamojšie firmy sa zakrátko veľmi intenzívne etablovali na svetových trhoch predovšetkým s automobilmi a s elektronikou.Tokio získalo právo usporiadať OH druhýkrát v histórii na 125. zasadnutí Medzinárodného olympijského výboru (MOV) 7. septembra 2013 v Buenos Aires, keď v druhom kole hlasovania vyhralo nad Istanbulom 60:36. V utorok 24. júla organizátori spustili odpočítavanie zvyšných dvoch rokov do slávnostného otvorenia podujatia.Okrem obrovskej ekonomickej sily patrili k volebným tromfom japonskej metropoly aj moderná a fungujúca infraštruktúra, najmä doprava, i bohaté skúsenosti z organizácie vrcholných podujatí. Za hlavnú prednosť projektu OH 2020 s mottomsa však označovali krátke vzdialenosti medzi športoviskami - 85 percent z nich sa plánovalo v okruhu do 8 km od olympijskej dediny. V projekte chceli 36 športovísk, z ktorých 15 v čase volebného víťazstva už stálo. Realita bude ale o dosť iná, pretože niektoré súťaže sa uskutočnia pomerne ďaleko od centra hier. Pôvodne sa mimo mesta malo súťažiť len v športovej streľbe, modernom päťboji a v skupinovej fáze futbalových turnajov. Postupne však organizátori menili lokalizáciu viacerých ďalších športovísk tak, že mimo metropoly budú aj športoviská na surfing, golf, jachting, dráhovú aj horskú cyklistiku a bejzbal/softbal. Olympijské súťaže sa uskutočnia na 42 športoviskách, z nich 27 leží na území Tokia v dvoch centrálnych zónach hier.Úspech tokijskej kandidatúry neohrozil ani vážny problém v podobe pretrvávajúceho úniku rádioaktívnej vody zo zničenej jadrovej elektrárne vo Fukušime, ktorá leží len 250 km od mesta, ani obavy z opakovania tamojšieho obrovského podmorského zemetrasenia s následnou záplavovou vlnou cunami. Vo Fukušime dokonca odštartuje 26. marca púť štafety s olympijským ohňom po japonskom území.OH 2020 zápasia aj s niekoľkými problémami. Pôvodný rozpočet organizačného výboru (OCOG) bol 3,1 miliardy amerických dolárov (USD), no po pridelení sa prognózy celkových nákladov vyšplhali takmer na desaťnásobok. To spôsobilo veľkú kritiku a organizátori museli pristúpiť na skromnejšiu verziu projektu. Predseda Koordinačnej komisie MOV pre OH 2020 (CoCom) John Coates upriamil pozornosť aj na ďalšie problémy. Ako nutné sa ukazuje angažovanie zahraničných expertov pri príprave súťaží v športoch, v ktorých Japonsko nemá väčšiu tradíciu či organizačné skúsenosti. Ide o veslovanie, kanoistiku či jachting. Ako problémová je v prehustenom meste vnímaná aj doprava na niektoré športoviská.uviedol Coates. Problémom sú aj zvyčajné klimatické podmienky v Tokiu na prelome júla a augusta. V meste vtedy býva veľmi horúco a vlhko.Exekutíva Medzinárodného olympijského výboru (MOV) schválila 18. júla definitívnu podobu športového programu OH 2020 v Tokiu. Bude sa súťažiť spolu v 33 športoch a v celkovom počte 339 disciplín, čo je v porovnaní s Riom 2016 (306) nárast o 33 disciplín. Už pred dňom slávnostného otvorenia hier sa rozbehnú turnaje vo futbale a v softbale, v deň otvorenia sa bude súťažiť v lukostreľbe a vo veslovaní. Informáciu priniesol portál olympic.sk.