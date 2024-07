OH 2024: Slovenský olympijský dom Maison Slovaque je oficiálne otvorený

Slávnostné otvorenie na najvyššej úrovni

29.7.2024 (SITA.sk) -Slovenský olympijský dom dnes v Paríži symbolickým prestrihnutím pásky otvorili prezident SR, minister cestovného ruchu a športu, prezident Slovenského olympijského a športového výboru, veľvyslanec Slovenska vo Francúzsku, generálny tajomník Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)a slovenský reprezentant, vodný slalomárpovedal na slávnostnom otvorení slovenského olympijského domu Maison SlovaquePrístup do slovenského olympijského domu s týmto konceptom bude mať po prvý raz aj verejnosť. Maison Slovaque svoje brány pre občanov, ktorí chcú vidieť na vlastné oči olympijskú atmosféru, otvorí už dnes (27.7.) popoludní. Prísť môže každý, stačí sa registrovať na webovej stránke www.house.olympic.sk povedalaSlovenský olympijský dom bude pre verejnosť otvorený, navštíviť ho môžete do 11. augusta.Presný postup registrácie je k dispozícii tu: Maison Slovaque - Registrácia (olympic.sk) Z bezpečnostných dôvodov nesmú mať návštevníci slovenského olympijského domu pri sebe tieto predmety:Ten, kto necestuje do Paríža, atmosféru olympiády môže zažiť aj doma na Slovensku a to konkrétne pri jazere Kuchajda v Bratislave. Slovenský olympijský a športový výbor organizuje simultánnu akciu so skvelou atmosférou počas trvania olympijských hier. Svoje miesto tam má aj SLOVAKIA TRAVEL.uzavrelaInformačný servis