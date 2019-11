OH2020: Maratónske a chodecké súťaže v Sappore, Tokio sa nebude brániť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 1. novembra (TASR) - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v piatok potvrdil, že maratónske a chodecké súťaže na budúcoročných OH sa uskutočnia v Sappore namiesto Tokia. Predstavitelia japonskej metropoly s rozhodnutím nesúhlasia, no nebudú proti nemu bojovať. Ďalšie zmeny dejísk sa neplánujú a Tokio nemusí uhradiť výdavky, ktoré súvisia s presunom maratónu a chôdze.MOV oznámil definitívu po stretnutí s vedením hlavného mesta, organizačným výborom a japonskou vládou.citovala tokijskú guvernérku Juriko Koikeovú agentúra AFP.Preteky vytrvalcov umiestnili do Sappora na ostrova Hokkaido na severe krajiny pre obavy z vysokých teplôt a vlhkosti vzduchu. Išlo aj o reakciu na nedávne atletické majstrovstvá sveta v katarskej Dauhe, kde nedokončili chôdzu na 50 kilometrov Slováci Matej Tóth ani Mária Katerinka Czaková. Sapporo hostilo v roku 1972 zimné olympijské hry.povedal šéf koordinačnej komisie MOV John Coates.Dodal, že výbor sa pozrie aj na výdavky, ktoré už Tokio investovalo do príprav maratónu či chôdze. Išlo napríklad o špeciálne nátery chodníkov a ciest, ktoré mali bojovať proti teplu, alebo predsunutie štartových časov na skoré ranné hodiny. Coates však uviedol, že všetky snahy okrem zmeny dejiska by boli nepraktické. Predstavitelia Tokia odhadujú, že náklady na presun sa vyšplhajú na sumu približne 300 miliónov amerických dolárov. Prezident MOV Thomas Bach navrhol, že v hlavnom meste by sa po OH mohol uskutočniť aspoňmaratón na pôvodnej trase.