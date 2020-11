Ohlásená megainvestícia v bratislavskom Volkswagene prinesie 2000 nových pracovných miest

"Tvrdé" zákulisné boje

V Bratislave sa vyrábajú najlepšie modely

Investícia mala smerovať do Turecka

Volkswagen Slovakia

... je pilierom slovenského exportu, jedným z najväčších súkromných zamestnávateľov v krajine a spolu so svojimi zamestnancami aj najväčším prispievateľom do verejných rozpočtov. Spoločnosť preinvestovala na Slovensku od svojho vzniku už viac ako 4,5 mld. eur. Okrem vozidiel produkuje prevodovky, komponenty pre prevodovky a podvozky, ako aj zariadenia používané pri výrobe vozidiel.



16.11.2020 - Ohlásená investícia v bratislavskom závode Volkswagen Slovakia prinesie 2 000 nových pracovných miest. V pondelok o tom informovali predstavitelia automobilky.Celkovo koncern plánuje na Slovensku v rámci celej produktovej palety preinvestovať približne 1 mld. eur, do samotnej produkcie modelov Volkswagen Passat a ŠKODA Superb by malo smerovať okolo 500 mil. eur. Ich výroba by sa mala rozbehnúť v roku 2023.Bratislavský závod pritom nečaká priestorové rozšírenie, nová produkcia bude integrovaná do existujúcich výrobných liniek.Zachovaná by mala ostať aj celková produkčná kapacita fabriky. "Volkswagen Slovakia si zaslúžil dôveru koncernu a bol za ňu odmenený," uviedol pri predstavovaní investície predseda predstavenstva spoločnosti Oliver Grünberg.Zároveň potvrdil, že sa o ňu viedli "tvrdé" zákulisné boje a jej prideleniu predchádzalo zvyšovanie produktivity slovenského závodu, ako aj znižovanie nákladov. Vyzdvihol aj podpísanie viacročnej kolektívnej zmluvy s odborármi a fungujúcu flexibilitu pracovného času zamestnancov.Predseda vlády Igor Matovič označil investíciu za skvelú správu pre Slovenskú republiku. "Všetkým nám padol kameň zo srdca," skonštatoval a zároveň zdôraznil významnú úlohu spoločnosti Volkswagen Slovakia v slovenskej ekonomike.Na rokovaniach sa pritom nemalo hovoriť o možných stimuloch či úľavách, zavážiť mal prísľub o zlepšovaní podnikateľského prostredia. Argumenty, že Slovensko už viac nepotrebuje automobilky, považuje premiér podľa vlastných slov za "primitívne". Pripomenul, že v Bratislave sa vyrábajú najlepšie modely. "Môžeme a máme byť na čo hrdí," zhrnul.Ako doplnil minister financií Eduard Heger , Volkswagen je pre Slovensko dôležitý z troch hľadísk. Predovšetkým je priekopníkom novodobého automobilového priemyslu, ďalej patrí medzi najväčších zamestnávateľov a zároveň aj investorov.Ohlásená investícia bude podľa neho silným signálom pre ďalších potenciálnych investorov. "Verím, že budú prichádzať aj ďalšie dobré správy," povedal minister.Volkswagen mal podľa pôvodného plánu vybudovať nový závod v Turecku za 1,3 miliardy eur. Výrobu v ňom plánoval spustiť už v roku 2022 s ročnou kapacitou 300-tisíc vozidiel. Do nového multibrandového závodu sa mala presťahovať výroba novej generácie Passatu a Superbu.Turecká fabrika mala zároveň nahradiť produkciu automobilky Volkswagen v nemeckom Emdene. Automobilka svoje rozhodnutie ohľadom Turecka niekoľkokrát odložila pre turecké vojenské operácie v Sýrii. O definitívnom upustení od plánov výstavby sa hovorí od leta tohto roka. Významnú úlohu mala zohrať aj pandémia koronavírusu.Volkswagen ešte začiatkom júla podpísal so zástupcami slovenskej vlády Spoločné vyhlásenie zámerov tzv. Letter of Intent. Detaily dohody obe strany zverejniť odmietli."Koncern Volkswagen pracuje na optimálnom prerozdelení produkcie do rôznych výrobných závodov po celom svete. To platí aj o vyťažení závodu v Bratislave s budúcimi modelmi a s tým spojenými investíciami. Podobné plány existujú, ale samozrejme, aj pre iné závody," priblížila vtedy spoločnosť.