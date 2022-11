Ohlásený štrajk preruší vlakovú dopravu v Rakúsku na celý deň

Štrajk zamestnancov rakúskeho dopravcu ÖBB sa plánuje na pondelok 28. 11. 2022 na 24 hodín



Vlaková doprava v Rakúsku bude na tento deň úplne pozastavená



Následkom tejto udalosti sa očakávajú komplikácie a obmedzenia v doprave aj pred a po uskutočnení štrajku



24.11.2022 (Webnoviny.sk) -Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informuje o možnom štrajku zamestnancov rakúskeho dopravcu ÖBB. Štrajk by sa mal uskutočniť v pondelok 28. 11. 2022 od 00:00 do 23:59. V dôsledku tejto mimoriadnosti cestovanie vlakovou dopravou do Rakúska nebude možné, pretože vlaky v celom Rakúsku nebudú prevádzkované.Zároveň upozorňujeme cestujúcich, že pred, počas, ale i po štrajku bude dochádzať k výrazným obmedzeniam, odriekaniam a meškaniam vlakov. Rovnako aj po štrajku môžu byť vlaky zmeškané, prípadne odrieknuté až dokým nepríde k nábehu na riadnu pravidelnú prevádzku. Taktiež môžu vznikať nepravidelnosti v prevádzke priamych vozňov na sieti ÖBB, ktoré môžu mať vplyv aj na zahraničných železničných dopravcov.