Ohlasy médií na zvolenie organizátora futbalových ME 2024

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 28. septembra (TASR) - Ohlasy svetových médií na zvolenie Nemecka ako usporiadateľa majstrovstiev Európy 2024:"Čeferin po stretnutí s Nemcami zabezpečil, že päť členov zmenilo svoje rozhodnutie a Turecko prehralo v hlasovaní 4:12.""Pracovali sme tvrdo a chceli sme to tak veľmi, no opäť nám to nevyšlo.""Nebolo to prekvapujúce, keď Aleksander Čeferin otvoril obálku a oznámil víťaza. Turecko vynaložilo veľké úsilie, šampionát sa však bude hrať v strede kontinentu.""Angličania David Gill a Ivan Gazidis podporili Nemecko takisto ako Čeferin. Mohol by to byť silný základ pre kandidatúru Veľkej Británie na usporiadanie MS 2030.""Tradícia zvíťazila. Nemecko má s veľkými turnajmi skúsenosti a výber ocenili aj fanúšikovia."" Po 'letnej rozprávke' z roku 2006 bude Nemecko hostiť EURO v roku 2024. Môže to mať veľký význam vo viacerých ohľadoch aj pre rakúsku reprezentáciu.""Nie len športové, ale aj politické víťazstvo Nemecka v deň návštevy tureckého prezidenta v Berlíne."