OHLASY TLAČE: Rodri je zaslúžený víťaz, facka pre Real

Ohlasy tlače po vyhlásení držiteľa Zlatej lopty 2023/2024, ktorú získal španielsky futbalista Rodri.

Marca (Šp.): "Rodri je druhý španielsky hráč, ktorý získal toto ocenenie. V Paríži žiaril šťastím."







AS: "Individuálny úspech Rodriho odkazuje na spôsob chápania španielskeho futbalu."







New York Times: "Rodri je zaslúžený víťaz bez ohľadu na to, čo si myslí Real Madrid."







BBC: "Zlatá lopta pre Rodriho, jedného z najvplyvnejších hráčov na svete."







Sky Sports: "Stredopoliar Manchestru City zdolal Viniciusa Juniora, najlepšou ženou je hviezda Barcelony Aitana Bonmatiová."







Calcio Merato: "Neexistuje jediný dôvod, prečo by Rodri nemal vyhrať Zlatú loptu. Vinicius sa s tým musí vyrovnať"







La Gazzetta dello Sport: "Facka pre Real. Žiadny Vinicus, triumf pre Rodriho."







L´Equipe: "Rodri nahradil Messiho, je to kompletný stredopoliar."

Rodri prebral trofej o barlách: Je to cena pre celý španielsky futbal

Počas pondelkového galavečera v parížskom divadle Theatre du Chatelet bolo najčastejšie počuť reč Španielska. Futbalista z tejto krajiny Rodri získal svoju prvú Zlatú loptu magazínu France Football za sezónu 2023/2024 a na pódiu ho počas slávnostného odovzdávania cien vystriedalo viacero krajanov. Trofej pre najlepšiu futbalistku obdržala stredopoliarka Aitana Bonmatiová z FC Barcelona, najlepším hráčom do 21 rokov je Lamine Yamal, tiež hráč "Blaugranas." Triumf Barcelony zavŕšilo ocenenie pre najlepší ženský tím, Real Madrid triumfoval v mužskej kategórii. Jeho zástupcovia však v Paríži chýbali.



Rodri zdolal trio Realu Madrid - Viniciusa Juniora, Daniho Carvajala a Judea Bellinghama. Tento verdikt vyše 100-člennej skupiny hlasujúcich viedol delegáciu španielskeho giganta k tomu, aby galavečer bojkotovala a zostala doma. Nikto si tak neprevzal cenu za mužský klub roka, Carlo Ancelotti nemohol prebrať cenu pre trénera roka a Kylian Mbappe nedoplnil na pódiu Harryho Kanea. Obaja získali trofej Gerda Müllera.

Najväčšie ovácie tak patrili Rodrimu. Dvadsaťdeväťročný defenzívny stredopoliar pomohol Španielsku k titulu na Eure, nad hlavu zdvihol aj trofej v Premier League a to už štvrtú sezónu po sebe s Manchestrom City. Hráč však musel prísť na pódium s barlami, keďže nedávno absolvoval operáciu kolenného väzu. "Musím poďakovať ľuďom za veľa vecí. V prvom rade France Footballu a UEFA za to, že mi dali toto ocenenie. Chcel by som poďakovať tým, ktorí za mňa hlasovali. Dnešný deň je pre mňa a pre moju rodinu a moju krajinu veľmi výnimočný. Rád by som sa poďakoval pre mňa najdôležitejšej osobe na svete, mojej priateľke Laure. Dnes máme výročie a bez nej by to nebolo takéto. Samozrejme aj mojej rodine. Za hodnoty, ktoré ma naučili a za všetko, čo ma naučili. Bez toho by som nebol mužom, ktorým som. Nechcem zabudnúť na svoj tím. Kamaráti, chápem, že je to kolektívna hra. Manchester City je výnimočný tím, viem, že toto by som nezvládol bez neho. Pre mňa je to najlepší klub na svete a vďaka tomu sa veci dejú oveľa ľahšie," povedal Rodri a vzápätí pokračoval s ďakovnou rečou: "Ďakujem národnému tímu a trénerovi Luisovi de la Fuenteovi, za to, že mi tak dlho veril. Musím spomenúť mojich spoluhráčov, s ktorými sme vyhrali Euro. Nie je to cena len pre mňa, ale aj pre španielsky futbal."



Víťaza premáhali emócie a po prejave si vychutnal zaslúžený a dlhý potlesk. Už pred jeho korunováciou vytiahli médiá niekoľko článkov, v ktorých upozornili na jeho skromnosť. Rodri údajne býval počas pôsobenia vo Villareale ako študent na internáte aj vtedy, keď si už mohol dovoliť kúpiť luxusnú rezidenciu. Donedávna vraj vlastnil ojazdený automobil Opel Corsa, ktorý si kúpil od staršej dámy po tom, ako získal vodičský preukaz. Vysvetlil to tak, že nerozumie, prečo by mal dávať toľko peňazí za luxusné vozidlo, keď sa iba potrebuje dostať z bodu A do bodu B. Rodri nemá žiadne tetovanie a nemá profil na sociálnych sieťach.

Jeho triumf do istej miery naznačilo počínanie Realu Madrid. Delegácia klubu zrušila v pondelok popoludní cestu do francúzskeho hlavného mesta a vo vyhlásení, o ktorom informovali španielske noviny AS, klub uviedol: "Ak kritériá hlasovania neurčia Viniciusa ako víťaza, potom by mali tie isté kritériá poukazovať na Daniho Carvajala ako na víťaza. Keďže to tak nie je, Ballon d'Or nerešpektuje Real Madrid. A Real Madrid nejde tam, kde ho nerešpektujú." Napriek tomu Real zakončil večer s dvoma oceneniami a podielom na treťom a so štyrmi hráčmi v prvej šestke konečného poradia. Neúčasť Realu rezonovala nielen počas slávnosti, ale aj po nej. Bývalý hráč klubu Clarence Seedorf v rozhovore pre médiá povedal: "Zdá sa, že medzi Realom Madrid a UEFA je niečo, čo sa nezdá byť vyriešené."



Mbappe a Kane si odniesli trofej Gerda Müllera, obaja ukončili minulú sezónu s 52 gólmi. "Ďakujem môjmu klubu Bayern Mníchov, celému personálu, spoluhráčom, že mi pomohli dať všetky góly. Je mi cťou prevziať toto ocenenie od klubovej legendy Karla-Heinza Rummeniggeho," uviedol kapitán Anglicka.



Prekvapenie sa nekonalo pri odovzdávaní ceny Raymonda Kopu pre najlepšieho hráča do 21 rokov. Získala ju tínedžerská hviezda Barcelony Yamine Lamal. Sedemnásťročný útočník sa stal najmladším strelcom v histórii majstrovstiev Európy, keď štyri dni pred svojimi 17. narodeninami skóroval za Španielsko v ich semifinálovom víťazstve 2:1 nad Francúzskom.

Emmu Hayesovú vyhlásili za trénerku roka. V uplynulej sezóne získala svoj siedmy titul v ženskej Super League s londýnskou Chelsea. Na tohtoročnej olympiáde priviedla k titulu reprezentáciu USA.



V parížskom divadle už druhý rok po sebe nechýbal na pódiu Emiliano Martinez. Cenu Leva Jašina pre najlepšieho brankára získal aj preto, že pomohol Argentíne k triumfu na Copa America a Aston Ville kvalifikovať sa do Ligy majstrov. "Je to fantastické, je to pre mňa sen, odkedy som začal hrať. Je to pôsobivé, druhýkrát som túto cenu naozaj nečakal," uviedol Martinez.



Potlesk v stoji si vyslúžila aj Jennifer Hermosová. Španielska futbalistka obdržala cenu Sokratesa, ktorú neudeľujú za výkony na ihrisku. V roku 2022 ju dostal Senegalčan Sadio Mane, pretože pomohol financovať práce v jeho rodnom meste Bambali. Prispel na výstavbu školy so 17 triedami, nemocnice, i novej mešity. Vlani ocenili Viniciusa za to, že v jeho rodnom meste Sao Goncalo založil inštitút s cieľom pomôcť inováciám vo vyučovaní na brazílskych verejných školách a za boj proti rasizmu. Hermosová dostala cenu za svoju oddanosť spoločnosti a presadzovanie spravodlivejšieho a inkluzívnejšieho sveta. Vlani sa dostala do veľkého sporu so vtedajším prezidentom Španielskej futbalovej federácie (RFEF) Luisom Rubialesom, ktorý ju po titule na MS pobozkal na ústa bez jej súhlasu. Súdny spor v tejto veci stále prebieha. Španielka teraz bojuje za výraznejší priestor pre ženy nielen vo futbale. "Futbal je kráľom športu. Ale som hrdá na to, že ženy sa pripájajú k viacerým športom a k viacerým disciplínam," uviedla. V kariére pokračuje v Mexiku a ako povedala, cíti sa tam dobre: "Správajú sa ku mne veľmi dobre. Som veľmi šťastná a spokojná."