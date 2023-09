Ohrozené milióny eur z eurofondov sú výsledkom práce Remišovej, tvrdí Saska a predstavila riešenia (video)

Dva a polročný sklz

Príležitosť využiť vyše 22 miliárd eur

Princíp nárokovateľnosti

Reakcia Remišovej

Stačí len vykonať platby

Stále sú ohrozené milióny eur

22.9.2023 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) predstavila opatrenia na rýchlejšie, lepšie a jednoduchšie využívanie prostriedkov Európskej únie . Zmeniť dlhodobé zaostávanie Slovenska v tejto oblasti by mali nárokovateľnosť na čerpanie eurofondov, zjednodušenie komunikácie, elektronizácia procesov či návratnosť pomoci podnikateľom.Bývalá vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová Za ľudí ) podľa liberálov nenaplnila očakávania na rýchlejšie využívanie európskych zdrojov v dobiehajúcom programovom období 2014 až 2020, ale ani na začiatku nového obdobia 2021 až 2027.„Čelíme prepadnutiu stoviek miliónov eur zo starého programového obdobia. Musíme sa venovať súčasnému programovému obdobiu, keď chceme, aby sa Slovensko pohlo dopredu,“ povedal v piatok tímlíder SaS pre eurofondy Ján Rudolf Príprava nového obdobia, na rozdiel od predošlého, podľa neho už bola plne v kompetencii Remišovej a v tom sa už nemôže na nikoho vyhovárať.„Slovensko má dva a polročný sklz oproti ostatným krajinám, výzvy sa začali vyhlasovať až za súčasnej úradníckej vlády,“ upozornil Rudolf.Podľa neho aj v novom eurofondovovom období môžu byť ohrozené stovky miliónov až miliardy eur, lebo sa to nestihne.„Toto je výsledok práce Veroniky Remišovej, že nebola schopná dostatočne pripraviť implementačné prostredie a to, aby sme z nového obdobia začali využívať finančné prostriedky z Európskej únie,“ uviedol zástupca SaS.Slovensko má príležitosť využiť vyše 22 miliárd eur zo zdrojov Európskej únie v rámci Programu Slovensko v novom období eurofondov, Plánu obnovy a odolnosti, ako aj zo spoločnej poľnohospodárskej politiky.„Preto je v strategickom záujme Slovenska, aby sme po voľbách ihneď naštartovali zmeny v čerpaní európskych fondov a zabezpečili čo najskorší prílev investícií do našich regiónov,“ poznamenal Rudolf s tým, že Slovensko iné zdroje nemá.Napríklad, ak samosprávy splnia všetky podmienky vo výzvach, mali by mať nárok na čerpanie eurofondov.„Princíp nárokovateľnosti je spravodlivý, pretože všetkých stavia na rovnakú štartovaciu pozíciu. Starosta alebo primátor nebude musieť žiadať politickú podporu u žiadneho ministra. Princípom nárokovateľnosti eliminujeme aj korupciu, klientelizmus v eurofondoch,“ očakáva Rudolf.Strana Za ľudí a Veronika Remišová zareagovali na čerpanie eurofondov a údajne prepadnuté prostriedky.„Samotná úradnícka vláda vo svojich materiáloch uvádza, že máme zazmluvnených o takmer dve miliardy viac finančných prostriedkov, ako je potrebné vyčerpať, čo je výsledkom našej dlhodobej a systematickej práce, na ktorej výsledky nadviazala počas troch mesiacov aj úradnícka vláda,“ uviedli Za ľudí a Remišová.Podľa nich vďaka nimi vyrokovanej zmene legislatívy EÚ môže byť z eurofondov preplatených až 1,4 miliardy eur na kompenzáciu cien energií pre domácnosti a malé a stredné podniky.„Všetky tieto zmeny boli schválené ešte za našej vlády, pričom úradnícka vláda to sama uvádza vo svojich materiáloch. Zo strany úradníckej vlády už stačí len vykonať príslušné platby,“ dodali Za ľudí a Remišová.Podľa nich aj zo samotných dokumentov súčasnej vlády vyplýva, že opakované klamstvá o prepadnutí miliardy eur sa dajú označiť za hoaxy a nič také nehrozí.Súčasná vláda odborníkov po nástupe v polovici mája upozornila, že zo starých eurofondov môže byť ohrozených zhruba 800 miliónov eur. Poverený minister investícií Peter Balík nedávno potvrdil, že po prijatých opatreniach znížili uvedenú sumu, ktorá môže prepadnúť, o viac ako polovicu. Stále sú však ohrozené stovky miliónov eur.