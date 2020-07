Ojazdené automobily sú na cenovom dne, nákup by ste nemali odkladať

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.7.2020 (Webnoviny.sk) -"Po zrušení vládnych opatrení obmedzujúcich maloobchod bolo dosiahnuté cenové dno ojazdených automobilov. Podľa našich analýz cena ojazdených vozidiel jednoznačne narastie. Premietne sa do toho množstvo faktorov. Počas pandémie sa zastavila výroba a predaj nových automobilov. Ľudia si ich teda nemohli kúpiť, a tým pádom sa na trh nedostávali ani staršie vozidlá. Tento stav bude ešte nejakú dobu trvať, pretože sa predĺžili čakacie lehoty na novo vyrobené autá. Zároveň sa kvôli opatreniam na hraniciach a karanténe znížil dovoz ojazdených automobilov zo zahraničia. Taktiež sa zvýšil dopyt po autách pre obavy z cestovania hromadnou dopravou. Vieme, že teraz si kupujú svoje prvé autá aj starší ľudia, ktorí ich doteraz nevlastnili. To všetko vytvára vyšší dopyt, ktorý nie je pokrytý dostatočnou ponukou," hovorí Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva skupiny AURES Holdings, prevádzkovateľa siete autocentier AAA AUTO.Výhodou trhu s ojazdenými autami v porovnaní s novými je jednoznačne okamžitá dostupnosť vozidiel bez čakania, šírka výberu a úspora na cene. Najväčší záujem je v autocentrách AAA AUTO momentálne o rodinné vozidlá, vo variantoch kombi. Rebríček stabilne vedie Škoda Octavia, nasleduje VW Passat, Škoda Fabia, KIA Sportage a VW Tiguan. V prvej desiatke sú ešte Škoda Superb, VW Golf, Dacia Duster, Ford Focus a Hyundai Tucson. "Ceny ojazdených áut už začínajú pomaly stúpať, to vidíme na základe analýz celého trhu, ktoré kontinuálne robíme. Môžeme povedať, že ojazdené autá už nebudú lacnejšie, ako práve sú. Pokiaľ niekto uvažuje o nákupe ojazdeného automobilu, potom práve teraz je tá správna chvíľa," zdôraznila Karolína Topolová. Rastie aj záujem o financovanie nákupu vozidiel na splátky. "Úrokové sadzby sa držia na stále veľmi nízkej úrovni. Naša spoločnosť spolupracuje so siedmimi najväčšími finančnými spoločnosťami na trhu, preto zákazníkom dokážeme ponúknuť výhodné financovanie na akýkoľvek automobil, bez ohľadu na rok výroby a s nulovou akontáciou," doplnila Karolína Topolová.Odborníci tiež varujú pred nákupom automobilov z dovozu. Dovezené ojazdené autá totiž bývajú najčastejšie predmetom rôznych podvodov, ako je pretáčanie tachometrov, falšovanie roku výroby či zatajovanie vážnych havárií a následných neodborných opráv. "Pred individuálnymi dovozmi varujeme dlhodobo. Je vždy lepšie kúpiť vozidlo s tuzemským pôvodom, pri ktorom môžeme preveriť jeho históriu," dodala Karolína Topolová.Informačný servis