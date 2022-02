Okagbareová má za opakovaný doping zastavenú činnosť na 10 rokov, jeden z testov mala pozitívny aj na Slovensku

Nedovolený rastový hormón

Vymazala bradatý rekord

19.2.2022 (Webnoviny.sk) - Nigérijská šprintérka Blessing Okagbareová má za opakovaný doping zastavenú činnosť na dlhých desať rokov. Taký je verdikt Jednotka pre integritu atletiky (AIU).Používanie zakázaných látok u Nigérijčanky odhalili v lete 2021 pred OH v japonskom Tokiu. Podľa AIU mala 33-ročná Okagbareová pozitívny test na erytropoetín (EPO) dvakrát v júni 2021 doma v Nigérii.Vzápätí počas júlovej prípravy na OH 2020 analýza jej vzorky na Slovensku odhalila nedovolený rastový hormón, a preto ju počas olympiády stiahli zo súťaží po rozbehoch na stovke. Za uvedené previnenia jej udelili dištanc na päť rokov a keďže odmietla pomáhať pri samotnom vyšetrovaní, trest jej ešte zdvojnásobili."Trest na 10 rokov je silným odkazom pre každého, kto sa pokúsi úmyselne a koordinovane podvádzať na najvyššej úrovni nášho športu," uviedol šéf AIU Brett Clothier.Ešte počas OH v Tokiu Okagbareová obvinila atletických funkcionárov z Nigérie, že nezabezpečili dostatočný počet testov pre športovcov z tejto krajiny a tí preto nemohli štartovať pod piatimi kruhmi. "Funkcionári zabudli na ich hlavnú úlohu - ŠPORTOVCOV," napísala atlétka na twitteri.Okagbareová v minulosti štartovala na OH 2008 v Pekingu, kde získala bronz v diaľke a neskôr jej prisúdili striebro po dopingovom previnení Rusky Tatiany Lebedevovej. Na MS 2013 brala v diaľke striebro a v šprinte na 200 m bronz.Zaujímavosťou je, že v úvode júna 2021 Okagbareová na mítingu P-T-S v Šamoríne ako prvá žena na slovenskom území dosiahla čas po 11 sekúnd, výkonom 10,98 s. vymazala "bradatý" rekord podujatia Jarmily Kratochvílovej (11,09).