Okolie a parkovisko SND čakajú počas leta stavebné úpravy. Treba rátať aj s obmedzeniami

27.6.2022 (Webnoviny.sk) -Prvé práce sa začali na príjazdovej ceste k parkovisku SND už v júni. Pre návštevníkov a zamestnancov však nepredstavujú výraznejšie obmedzenia. Tie prídu až začiatkom júla - dotknú sa vodičov motorových vozidiel, cyklistov aj chodcov."Hlavné stavebné úpravy a obmedzenia prebehnú v letných mesiacoch počas divadelných prázdnin, keď je divadlo zatvorené, čím sa vyhneme návštevníckemu diskomfortu. Výsledkom obmedzení a plánovaných prác budú nové príjazdové komunikácie k divadlu, nové chodníky, osvetlenie aj parkovací systém, čo práve naopak prispeje k lepšiemu diváckemu pohodliu," hovorí generálny riaditeľ SND Matej Drlička.Od júla bude prebiehať úprava komunikácií na uliciach Čulenova a Pribinova, ktoré prinesú výraznejšie dopravné obmedzenia. Vstup na Pribinovu ulicu z Landererovej ulice bude povolený len dopravnej obsluhe, zamestnancom SND a Pribinova 19, ako aj obyvateľom tu bývajúcim.(pod Cinema City) z Pribinovej ulice. Táto uzávera pre dopravu potrváParkovisko SND bude pre návštevníkov júlových predstavení v SND k dispozíciiPo tomto čase sa rampy na parkovisko uzamknú a SND odporúča divákom večerného predstavenia využiť alternatívne možnosti parkovania v okolí.Do 3. júla do 16:00 je preto. Uzávera parkoviska potrvá do konca augusta.Obmedzenia sa dotknú aj cyklistov a peších, ktorým SND odporúčabudovu SNDa úplne sa tak vyhnúť Pribinovej ulici.Od 4. júla do konca augusta bude pre všetkých, vrátane cyklistov a peších, kompletne