Okolie Nitry zasiahol downburst, vyhlásili mimoriadnu situáciu

Nevídané škody

Čo je downburst?

27.6.2024 (SITA.sk) - Po mimoriadne intenzívnych zrážkach v stredu večer v Nitre zvolal primátor Marek Hattas krízový štáb mesta a následne vyhlásil mimoriadnu situáciu.Prietrž mračien a vytrvalý dážď spôsobili podľa neho v Nitre a širokom okolí nevídané škody na verejnom a súkromnom majetku. „Momentálne môžem konštatovať, že neevidujeme následky na životoch a pevne verím, že to tak aj zostane," informoval Hattas v stredu neskoro večer.V meste evidovali zaplavené a poškodené miestne komunikácie, zaplavené rodinné domy a pozemky vodou a bahnom. V Starom meste boli vyplavené splašky z kanalizácie, na Staničnej ulici prepadnutá vozovka, na Mostnej ulici zaplavené detské ihrisko. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) informoval, že lokalitou približne od Komárna po Nitru prešlo viac búrok za sebou.Po intenzívnych lejakoch sa na Podunajsku úhrn zrážok pohyboval v priebehu šiestich hodín aj na úrovni okolo 100 mm (Hurbanovo, Nitra). „Takto vysoké krátkodobé úhrny zrážok zákonite spôsobujú v exponovaných miestach sprievodné povodňové javy menšieho či väčšieho rozsahu,“ dodal SHMÚ.Podľa portálu iMeteo.sk okolie Nitry zasiahol downburst, čo je intenzívny zostupný prúd vzduchu, ktorý po dotyku so zemským povrchom vyvolá prúdenie vzduchu do všetkých strán s ničivými účinkami. Downburst podľa spomínaného webu prináša silný nárazový vietor, ktorý spôsobuje rovnaké materiálne škody ako tornádo o sile F0 až F2.V Hurbanove nameral SHMÚ až 119 milimetrov zrážok, v plnom nasadení tam boli hasiči. Dobrovoľní hasiči sa obrátili na obyvateľov s prosbou o zhovievavosť a trpezlivosť, pretože nestíhali pomáhať na všetkých miestach pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy.