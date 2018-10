Okolo 80% nedostatkov zariadení detských ihrísk súvisí s bezpečnosťou

Na snímke sprava štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec a ústredná riaditeľka Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) Nadežda Machútová počas tlačovej konferencie zameranej na bezpečnosť zariadení detských ihrísk – najnovšie výsledky celoročnej kontrolnej akcie SOI a základné tézy návrhu nového zákona v Bratislave 16. októbra 2018. Foto: TASR/Dano Veselský Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 16. októbra (TASR) – Zo záverov z kontrol zariadení detských ihrísk (ZDI) vyplýva, že počet ZDI s nedostatkami je stále vysoký a nemá klesajúcu tendenciu, okolo 80 % z nich súviselo s bezpečnosťou. Príčiny boli v správe a údržbe, posúdení zhody, nesprávnej inštalácii a konštrukčnom vyhotovení. V utorok to uviedla ústredná riaditeľka Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) Nadežda Machútová s tým, že veľmi málo podnetov dostáva inšpekcia od rodičov. Závery sa týkajú kontrol počas 12 rokov.Na ihriskách boli často umiestnené zariadenia s označením CE – hračky, ktoré sú určené len na domáce použitie, pripomenula. Za pozitívne považuje, že prevádzkovatelia sa začínajú zaujímať o bezpečnosť pri zriaďovaní ihrísk a preukazujú maximálnu spoluprácu. Dôležité podľa nej je, že postupne sa likvidujú, respektíve rekonštruujú staré nevyhovujúce ZDI.Zároveň informovala, že prvá celoslovenská výchovná a informačná akcia zameraná na kontrolu ZDI bola v roku 2006 a posledná v roku 2017, keď prebehla kontrola externých (104 kontrol) aj interiérových ihrísk (50 kontrol). Jej obsahom boli dokumenty o zhode aj výskyt rizikových prvkov, ktoré vyplývajú z konštrukčného vyhotovenia zariadenia, údržby a správy zariadenia. Kontroly zistili, že najviac nedostatkov súviselo s bezpečnosťou prvkov, v interiérových ZDI 87 % a v exteriérových ZDI 84 %. Podrobné výsledky sú uverejnené na oficiálnej stránke SOI.informoval štátny tajomník rezortu hospodárstva Rastislav Chovanec s tým, že táto téma nie je legislatívne dobre pokrytá. Zákon by mal byť účinný v druhom polroku 2020. V súčasnosti existuje nariadenie vlády SR, ktoré popisuje zariadenie detských ihrísk.avizoval štátny tajomník. Cieľom je dosiahnuť, aby prevádzkovatelia vedeli čo musia splniť, aby rodičia mali informáciu, ako je detské ihrisko bezpečné. Od prijatia zákona bude lehota 12 až 18 mesiacov, aby sa majitelia detských ihrísk pripravili na nové podmienky a bol čas na školenie inšpektorov, upozornil. Najprísnejšia kontrola bude pri spustení do prevádzky, konštatovala šéfka SOI Machútová.