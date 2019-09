Okolo Bratislavy rýchlejšie a bezpečnejšie

D4R7 - Dunajská Lužná - Holice Foto: D4R7 Foto: D4R7

D4R7 - Dunajská Lužná - Holice Foto: D4R7 Foto: D4R7

D4R7 - Ketelec - Dunajská Lužná Foto: D4R7 Foto: D4R7

D4R7 - Ketelec - Dunajská Lužná Foto: D4R7 Foto: D4R7

D4R7 - Jarovce - Ivanka Sever Foto: D4R7 Foto: D4R7

D4R7 - Jarovce - Ivanka Sever Foto: D4R7 Foto: D4R7

D4R7 - Jarovce - Ivanka Sever Foto: D4R7 Foto: D4R7

Bratislava 27. septembra (OTS) - Rozostavaný projekt D4R7 má celkovú dĺžku 59 km a zahŕňa 14 križovatiek a 122 mostov. Koncesionár projektu D4R7 – spoločnosť Nultý obchvat, ktorá financuje celý projekt, preinvestovala už takmer polovicu z pripravenej 1 miliardy eur a na jednotlivých úsekoch intenzívne pracuje viac ako 1500 ľudí.Prvý úsek rýchlostnej cesty R7 (Ketelec - Holice) v celkovej dĺžke 25,8 km bude odovzdaný do užívania verejnosti na jar roku 2020. Už na jeseň však bude otvorený obchvat obce Most pri Bratislave, ktorý je tiež súčasťou projektu D4R7. V čase dokončenia R7 sa cesta zo smeru Šamorín do centra Bratislavy skráti takmer o polovicu oproti terajšiemu stavu. Okrem skrátenia jazdného času sa zásadne zvýši aj komfort a bezpečnosť cestovania, nehovoriac o kvalite života v obciach a mestách ako Rovinka, Dunajská Lužná a Šamorín, pre ktoré rýchlostná cesta R7 bude znamenať úľavu od tranzitnej dopravy.Viaceré neslávne známe súčasti bratislavskej cestnej siete, ako bol napríklad starý rondel pod Prístavným mostom, prechádzajú zásadnou prestavbou. Vďaka novým priamym vetvám križovatky Prievoz sa zvýši plynulosť i bezpečnosť premávky, nehovoriac o komforte pre vodičov.Za skrátením cestovného času nie sú iba kvalitné cesty, ale aj jedno z najväčších súmostí v strednej Európe v celkovej dĺžke takmer 3 km. Toto pozoruhodné inžinierske dielo premostí Dunaj medzi Rusovcami a Ketelcom ako šiesty bratislavský most. Vďaka nemu sa o polovicu odľahčí nákladná doprava na Prístavnom moste.Vďaka dlhoročným skúsenostiam si Konzorcium D4R7 uvedomuje, že infraštruktúrne projekty takéhoto rozsahu vždy ovplyvnia i ráz krajiny, ktorou prechádzajú. A práve z tohto dôvodu ráta projekt s viacerými kompenzačnými opatreniami. Je medzi nimi 50 hektárov nových lesných plôch a ochrana ďalších 31 hektárov, ktoré pomôžu Bratislave lepšie zvládať klimatické zmeny. K tomu pribudne až 90 hektárov trávnatých plôch, sprietočnenie Biskupického ramena Dunaja a ďalšie.