Okolo Slovenska: Lampaert je víťazom ročníka

Senica 21. septembra (TASR) - Celkovým víťazom 63. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska sa v sobotu stal Belgičan Yves Lampaert. Jazdec stajne Deucenick-Quick Step triumfoval so sekundovým náskokom pred Francúzom Arnaudom Démareom z Groupama-FDJ. Záverečnú štvrtú etapu dlhú 142,1 km z Hlohovca do Senice vyhral Talian Elia Viviani z Quick-Stepu ktorý sa presadil v záverečnom hromadnom dojazde. Druhý skončil Démare a tretí finišoval Nór Alexander Kristoff (SAE Team Emirates). Najlepším slovenským pretekárom na podujatí sa stal Erik Baška z Bory-Hansgrohe, keď skončil v celkovom poradí na 4. mieste, rovnako ako v záverečnej etape. Za najbojovnejšieho jazdca v sobotu vyhlásili Slováka Mareka Čaneckého z Dukly Banskáb Bystrica.Dres pre víťaza bodovacích pretekov získal Démare, najlepším vrchárom sa stal Nemec Martin Salmon (Development Team Sunweb) a v súťaži pretekárov do 23 rokov triumfoval Nór Torjus Sleen (Uno-X).Sobotňajšia etapa mala mierne zvlnený profil s tromi rýchlostnými a piatimi vrchárskymi prémiami 2. kategórie Holý vrch (2,7 km, 4,8%), Havran (3,5 km, 4,7%), Košariská (2,5 km, 3,4%) a dvakrát Brestová (1,5 km, 5,3%), pričom sa očakával hromadný dojazd do cieľa.Krátko po štarte nasledoval Holý vrch a dopredu sa dostal Emanuel Buchmann, ktorý túto prémiu aj vyhral, štyri body si pripísal líder vrchárskej súťaže Slamon. Na zjazde sa však zase všetko spojilo. Únik dňa sa sformoval až po vyše 25 km, keď sa doň prvýkrát na pretekoch dostal zástupca domácej Dukly Marek Čanecký. Spolu s ním sa odtrhli aj Franklin Six (Wallonie), Péter Kusztor (Novo Nordisk), Martin Urianstad (Uno-X), Aljaž Jarc (Adria Mobil) a Szymon Krawczyk (Voster ATS). Pelotón ich čoskoro pustil na vyše minútu a pol.Po rýchlostnej prémii v Košariskách sa vedúca skupina rozdelila na dve, no po 15 km sa opäť spojili a pracovali spoločne. Asi 50 km pred cieľom mali unikajúci pretekári stále k dobru asi minútu a štvrť, to sa však už tempo balíka stupňovalo. Na jeho čele pracovali najmä cyklisti CCC a Quick-Stepu.Prvú rýchlostnú prémiu v Senici 48 km pred cieľom vyhral Krawczyk a najviac bodov na poslednej šprintérskej 24 km pred koncom opäť v Senici získal Urianstad. Potom už nasledoval záverečný okruhu, pelotón definitívne stiahol únik a všetko sa schyľovalo k hromadnému dojazdu. Ten nakoniec vyhral Viviani pred Démareom, Kristoffom a Baškom.