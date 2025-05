Okolo Vatikánu hliadkujú tisíce policajtov a Rím očakáva milión ľudí. Mnohí túžia po veľkom zážitku

Z Vatikánu a Ríma od vyslanej redaktorky SITA Márie Frisovej



Víkend bude pre Rím ťažkou skúškou

Nadšenie aj strach z davu ľudí

7.5.2025 (SITA.sk) -Nielen turistov, ale aj predovšetkým policajtov a zdravotníkov pribudlo od stredy v okolí Vatikánu. Na pútnikov čakajú prísne kontroly na viacerých stanovištiach i pozdĺž celej kolonády pri Bazilike sv. Petra, doprava v okolí je obmedzená.Dôvodom je konkláve, ktoré sa v stredu začalo v Sixtínskej kaplnke. V Ríme sa počas neho podľa miestnych médií očakáva milión ľudí, no dôvodom sú aj ďalšie plánované podujatia. Ubytovacie kapacity sú takmer zaplnené, rovnako aj kláštory ponúkajúce tieto služby.O verejný poriadok sa počas kľúčových dní konkláve a vyhlásenia mena nového pápeža postará viac ako 4-tisíc policajtov i tisíc dobrovoľníkov. Rovnako aj dopravná polícia nasadila viac ako dvetisíc policajtov, ktorých úlohou je regulovať premávku. Odklonené sú viaceré autobusy mestskej hromadnej dopravy, frekvenciu spojov v rámci metra preto posilnili.Zaťažkávajúcou skúškou pre Rím bude nasledujúci víkend. Do Ríma príde aj 10-tisíc ľudí z 90 krajín, ktorí sa zúčastnia na Jubileu hudobných kapiel v rámci Jubilejného roka. Vystupovať budú na viac ako tridsiatke námestí hlavného mesta Talianska.V areáli niekdajšieho antického štadióna Circus Maximus sa zároveň v nedeľu uskutoční charitatívny maratón, predchádzať mu bude futbalový zápas v sobotu, počas ktorého sa Lazio stretne s tímom Juventus na Olympijskom štadióne. Okrem toho ešte v utorok odštartoval v Ríme tenisový turnaj.Hoci sú najmä priľahlé ulice Vatikánu zaplnené turistami, mnoho z nich sa teší, že sa v Ríme ocitlo zväčša neplánovane počas konkláve. Viacerí sa v stredu podvečer vydali na Námestie sv. Petra, kam sa chystajú prípadne aj v ďalších dňoch. Túžia byť pritom, keď zo Sixtínskej kaplnky začne stúpať biely dym."Chceli by sme byť na námestí, keď už to tak vyšlo, že sme tu v tomto čase. To množstvo ľudí mi nevadí, viem sa od toho odosobniť a zamerať na krásne zážitky," povedala pútnička Dagmar Anna z Nitry. "V Ríme som po prvýkrát, no na davy ľudí nie som zvyknutá. Je to ale pre mňa nezabudnuteľný zážitok," doplnila Silvia z Orovnice v okrese Žarnovice.Po prvýkrát sa v stredu na Námestí sv. Petra v deň začiatku konkláve ocitol aj kňaz Don Carlos Kassehin zo Salerna. "Keď už som tu, chcel som vidieť a zažiť túto atmosféru, pretože je to niečo úplné iné, ako sledovať to celé v televízii," povedal pre agentúru SITA.Iný pohľad na davy ľudí v centre pri Vatikáne má Rimanka Carmen. "Mala som tu v centre nejaké vybavovačky, a tak som musela absolvovať cestu popri vatikánskych múroch. Musela som sa doslova predierať davom. Vďaka Bohu za službu polície a vojakov, ktorí tu dohliadajú na poriadok, no ľutujem rodičov, ktorí by tadiaľ museli prejsť s kočíkom či jednoducho s malým dieťaťom, podľa mňa je to nemožné," skonštatovala pre SITA.Hoci sa teší, že Rím láka ľudí z celého sveta, byť uprostred masy ľudí jej naháňa strach. "Netrpím klaustrofóbiou, ale uvedomujem si, že takéto množstvo ľudí je lákadlom napríklad aj pre zlodejov," skonštatovala seniorka. Sledovať výsledky konkláve, a teda možný biely dym z komína Sixtínskej kaplnky, bude preto podľa jej slov radšej z pohodlia domova.