Okrem Pellegriniho má odísť zo Smeru-SD osem ľudí, ale skupina sa zrejme ešte rozrastie

Skupina odídencov zo Smeru sa rozrastie

Pellegrini ponúkne funkciu podpredsedu parlamentu

14.6.2020 - Do konca mesiaca bude známe, kedy podpredseda parlamentu Peter Pellegrini odíde z klubu strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) a koľko poslancov ho bude nasledovať. Pre agentúru SITA to povedala Patrícia Medveď Macíková z kancelárie podpredsedu parlamentu.Podľa informácií agentúry SITA by okrem Pellegriniho malo odísť z klubu Smeru-SD osem ľudí. Neoficiálne sa spomínajú podpredsedovia Smeru-SD Richard Raši a Peter Žiga. Ďalej by to mali byť Denisa Saková, Ľubica Laššáková, Matúš Šutaj Eštok, Peter Kmec, Ján Ferenčák a Róbert Puci.Zatiaľ nikto nechce verejne komentovať prípadný odchod s Pellegrinim. Puci agentúre SITA povedal, že sa vyjadrí „vo veľmi krátkej dobe“. Rozhodovať by sa mali tiež Erik Tomáš a krajský predseda strany v Trenčíne Jaroslav Baška.Podľa informácií agentúry SITA skupina okolo Pellegriniho predpokladá, že sa bude postupne rozrastať. Časť poslancov Smeru-SD s Pellegrinim odíde ešte do začiatku júlovej schôdze parlamentu a ďalší by tak mohli urobiť po letných prázdninách.Pellegrini sa zrejme pokúsi založiť v parlamente vlastný poslanecký klub. Podľa zákona o rokovacom poriadku musí mať aspoň osem členov a jeho vytvorenie musí schváliť Národná rada SR.Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) uviedol, že zatiaľ o tom v strane nemali diskusiu, „Ak klub splní zákonné podmienky, nevidím dôvod, prečo by sme tomu mali brániť,“ poznamenal. Šéf poslaneckého klubu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Michal Šipoš hovorí, že najskôr sa musia v klube poradiť.Na adresu Pellegriniho a poslancov, ktorí ho budú nasledovať, Šipoš uviedol, že by bolo fér, keby sa vzdali poslaneckých mandátov. „Boli zvolení za inú stranu, ako chcú teraz založiť,“ zdôraznil Šipoš.Pellegrini naznačil, že dá k dispozícii funkciu podpredsedu parlamentu, ktorá po voľbách na základe pomeru síl pripadla strane Smer-SD. Pellegrini v stredu 10. júna povedal, že podľa preskupenia síl v parlamente sa bude diskutovať aj o tom, či bude alebo nebude sedieť na stoličke podpredsedu parlamentu.Ak by podľa Šipoša odišla s Pellegrinim väčšina klubu Smeru-SD, je na diskusiu, či by mal zostať vo vedení parlamentu. „Každopádne, Robert Fico sa vždy chválil, aký má stabilný klub a nikto nikdy z neho neodišiel. Ešte neprešlo ani sto dní a pozrite sa, čo sa deje,“ dodal Šipoš.