Okresné úrady čaká redukcia. Ministerstvo vnútra chce znížiť ich počet, tvrdí Kmeť

Pomôže to k zníženiu deficitu štátneho rozpočtu

Menej úradníkov, ale lepšie zaplatených

23.3.2025 (SITA.sk) - Na Slovensku momentálne funguje 72 okresných úradov . Podľa generálneho riaditeľa Sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR Jaroslava Kmeťa je tento počet neudržateľný a navrhnú, aby sa znížil."Viem, že možno to bude politicky nepriechodné, lebo prednostovia sú politickí nominanti, ale keď sa pozriete na tie politické strany, ktoré sú teraz vo vláde či koalícií , tak tí majú sekeru dve miliardy a tá sekera buď sa musí ušetriť alebo odniekiaľ priniesť. Aj my na ministerstve vnútra alebo zo sekcie verejnej správy chceme prispieť, aby sme znížili ten deficit štátneho rozpočtu," uviedol v rozhovore pre agentúru SITA Kmeť.Momentálne máme tri typy okresných úradov. "Existujú okresné úrady v sídle kraja, to sú ako keby krajské, potom tie plnohodnotné, ktoré majú všetky odbory tam patriace - od živnostenského, katastrálneho cez krízové riadenie, organizačný, dopravný a pozemkový, lesný. A potom také tie trojkové, medzi ktoré patria napríklad Gelnica, Medzilaborce a Snina, ktoré poskytujú len určité typy služieb a z toho dvojkového úradu dochádzajú ľudia poskytovať tie ďalšie služby, ak je potreba. Čiže presne na to pozeráme, či je nám treba tri typy, je nám treba toľko okresných úradov, asi nie, nebudú stačiť len pracoviská?" opýtal sa Kmeť.Osobne navštívil doteraz 53 okresných úradov. "Čiže ja ich poznám skoro každý jeden, chýba mi ich ešte zopár. A poznám tam aj ľudí. Tí ľudia sú veľmi šikovní, majú veľa roboty a sú zle zaplatení. A ľudia sú nároční. Vidíte, že pred Klientským centrom v Bratislave, ak zavedieme nejakú novú daň, čakajú ľudia na nejaké potvrdenia. Čiže je tam taký nesúlad medzi tými potrebami občanov a medzi tým, čo štát ponúka. Aj to musíme reformovať. Možno bude treba menej úradníkov, ale lepšie zaplatených, pretože nám postupne odchádzajú, ešte aj samospráva platí lepšie," dodal.Kmeť poukázal, že už v súčasnosti musia robiť aj niektoré personálne opatrenia na okresných úradoch a prednostovia s tým súhlasili. Oni musia označiť, bez ktorých úradníkov nemôžu pracovať."V parlamente koalícia schválila rozpočet na tento rok. Ten rozpočet hovorí, že ministerstvo vnútra dostane o 10 percent menej peňazí na platy. Takže to ministerstvo sa musí prispôsobiť a aj tí politickí nominanti, ktorých domovské politické strany schválili ten rozpočet. Musím povedať, že ja sa nemôžem stažovať ani na jedného prednostu. Chápu túto situáciu," uzavrel Jaroslav Kmeť.