Okresní funkcionári Smeru-SD chcú vymeniť R. Fica za P. Pellegriniho

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR - Dušan Hein Foto: FOTO TASR - Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. mája (TASR) - Niektorí okresní funkcionári Smeru-SD z Košického kraja žiadajú, aby sa Robert Fico a Robert Kaliňák vzdali funkcií. Za predsedu by chceli Petra Pellegriniho. Výzvu predsedníctvu zaslali listom. TASR to potvrdila jedna z iniciátorov výzvy, dosluhujúca europoslankyňa Monika Smolková.povedala Smolková. Iniciátori výzvy chcú mimoriadny snem, kde by situáciu riešili. Smolková sa k tomu bližšie nateraz vyjadrovať nechce.Na list s výzvou upozornil Denník N. Členovia z východného Slovenska v ňom vyzývajú Pellegriniho, aby kandidoval za predsedu strany. Podľa informácií TASR chcú mimoriadny snem čo najskôr, keďže na jar budúceho roka budú parlamentné voľby.Smer-SD prehral sobotné (25. 5.) eurovoľby, obsadil druhú priečku za koalíciou Progresívne Slovensko - Spolu. Získal 15,72 percenta hlasov. V prieskumoch verejnej mienky sa pohybuje na úrovni približne 19 percent. Viacerí členovia v strane nie sú s klesajúcimi preferenciami spokojní a uvedomujú si potrebu zmeny. Oslovení členovia vedenia sa k výzve a situácii nateraz nevyjadrili.