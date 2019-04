OKRESNÝ SÚD PREŠOV ZAMIETOL ŽALOBU NA SPF V KAUZE VEĽKÝ SLAVKOV

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 9. apríla (TASR) – V pozemkovej kauze Veľký Slavkov Okresný súd Prešov v utorok zamietol žalobu voči Slovenskému pozemkovému fondu (SPF) o zaplatenie viac ako 23 miliónov eur plus úroky z omeškania od roku 2008. Žalobcom bola aktuálne spoločnosť DIGITAL FLOOR LTD registrovaná vo Veľkej Británii, ktorej pohľadávku postúpila cyperská firma Delmeza Limited. Ide o jeden z troch sporov v kauze, v ktorých je SPF žalovaný o náhradu údajnej škody takmer 100 miliónov eur plus úroky z omeškania.