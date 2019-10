Oktoberfest 2019:Menej návštevníkov, menej piva, menej trestných činov

Oktoberfest 2019. Foto: TASR/AP Oktoberfest 2019. Foto: TASR/AP

Mníchov 6. októbra (TASR) - Pivné slávnosti Oktoberfest v Mníchove navštívilo tento rok počas dvoch týždňov okolo 6,3 milióna ľudí, teda rovnaký počet ako v predchádzajúcom roku. Informovala o tom v nedeľu po skončení 186. ročníka Oktoberfestu agentúra DPA s odvolaním sa na organizátorov."Mali sme pokojný Oktoberfest, publikum bolo uvoľnené a dobre naladené," cituje DPA riaditeľa podujatia Clemensa Baumgärtnera.Polícia zaznamenala 914 priestupkov, čo predstavuje mierny pokles o jedno percento. Jej príslušníci však museli častejšie zasahovať, a to v 1915 prípadoch v porovnaní s vlaňajšími 1786 prípadmi. To ukazuje, že návštevníci včas hlásili možné konfliktné situácie, uviedol hovorca mníchovskej polície Marcus da Gloria Martins.Návštevníci Oktoberfestu tento rok skonzumovali 124 pečených volov a 29 teliat (2018: 27). Pri pive však boli paradoxne zdržanlivejší: vypili 7,3 milióna krígľov, teda o 200.000 menej ako v predchádzajúcom roku. Súvisí to zrejme s cenami piva, ktoré sa v porovnaní s predošlým rokom opäť zvýšili. Litrový krígeľ stál 11,80 eura, čo je o 30 centov viac ako v roku 2018.Zdravotníci zaznamenali tento rok okolo 600 intoxikácií alkoholom (takmer o 120 menej ako v predchádzajúcom roku), na druhej strane bol zaznamenaný rekord v počte ľudí prichytených pri jazde pod vplyvom alkoholu: bolo ich 774, pričom 414 v takomto stave nasadlo na elektrickú kolobežku.