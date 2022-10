Okupanti nútene deportujú Ukrajincov do Ruska, unesené deti ponúkajú na adopciu

16.10.2022 (Webnoviny.sk) - Rusko pokračuje s masívnymi nútenými deportáciami Ukrajincov, ktoré „pravdepodobne predstavujú zámernú kampaň etnických čistiek“. Tvrdí to americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW), ktorý vo svojej správe poukazuje na to, že ruskí predstavitelia sa otvorene priznali k posielaniu detí z okupovaných území na Ukrajine na adopciu do ruských rodín.„Ruské úrady môžu byť navyše zapojené do širšej kampane etnických čistiek vyľudňovaním ukrajinského územia prostredníctvom deportácií a opätovným zaľudňovaním ukrajinských miest importovanými ruskými občanmi,“ uvádza ISW. Informuje o tom denník The Guardian.