OLAF odhalil veľké colné podvody v EÚ, v SR za vyše 300 mil.eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. septembra (TASR) - Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) pri svojom vyšetrovaní dovozu textilu a obuvi z Číny do EÚ odhalil colné podvody v celkovej hodnote 2,2 miliardy eur. Z toho približne 300 miliónov eur sa týka tovaru vstupujúceho do EÚ cez Slovensko. Vyplýva to zo zistení OLAF, o ktorých informoval Denník N.Sériu vyšetrovaní, ktoré sa týkali podhodnotenia textilu a obuvi vstupujúcich do EÚ v období rokov 2013 – 2016, uzavrel OLAF vlani. Európskej komisii (EK) odporučil, aby pýtala peniaze od štátov, ktoré umožnili, aby sa clá takto krátili. Úrad pritom vypočítal, že Slovensko ako krajina zodpovedná za dohľad na vyberanie cla na svojom území má do rozpočtu EÚ zaplatiť 302 miliónov eur. Z vybraného cla odvádza každá členská krajina 75 %, zvyšných 25 % jej zostáva. Či Slovensko skutočne bude musieť platiť, v tejto chvíli nie je zrejmé.Colné podvody sa podľa informácií Denníka N diali najmä v rokoch 2013 a 2014, keď finančnú správu, pod ktorú patria aj colnice, riadil jej súčasný šéf František Imrecze. Jeho viceprezidentkou bola súčasná štátna tajomníčka na ministerstve financií Dana Meager. Daňovú a colnú sekciu v tom čase viedol ďalší neskorší viceprezident Daniel Čech.odpísala Denníku N jej hovorkyňa Ivana Skokanová. Úrad na tento list ešte nereagoval.Slovenská finančná správa zároveň tvrdí, že deklarovaná suma nie je konečná, považuje jej výšku za neopodstatnenú a neoprávnenú a musí ju ešte posúdiť EK.Komisia pre denník reagovala, že momentálne voči Slovensku neprebieha žiadne konanie o porušení právnych predpisov EÚ súvisiace s podhodnocovaním tovarov.uviedla v reakcii.O zisteniach OLAF vie aj slovenské ministerstvo financií.reagoval tlačový odbor rezortu.Podľa európskych kriminalistov sa na podvody s textilom a obuvou využívala cesta po mori z Číny cez nemecký prístav Hamburg a v oveľa menšej miere cez iné prístavy. Kontajnery tam prekladali na kamióny a na colné konanie ich prevážali do iných krajín EÚ – hlavne do Veľkej Británie, na Slovensko, do Česka, Francúzska a na Maltu. S textilom sa podľa OLAF najviac podvádzalo vo Veľkej Británii, kde straty pre rozpočet EÚ vypočítali na 1,9 miliardy eur.