Olajoš prenechal Bratislavskú vodárenskú spoločnosť v dobrej kondícii, nahradil ho nový riaditeľ

Z hlavy na nohy

Bývalé pôsobenie

11.9.2023 (SITA.sk) - Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) má nového predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa. Ako informuje hovorca BVS, na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia BVS sa ním stal Ivan Peschl, ktorý od pondelkového dňa nahrádza Petra Olajoša , ktorému uplynul štvorročný mandát.„Spoločnosť preberám po náročnom roku 2022 stabilizovanú, ale s viacerými výzvami, ktoré pred nami stoja a ktoré musíme riešiť. Určite budeme pokračovať v investíciách do infraštruktúry či v skvalitňovaní služieb pre našich zákazníkov,“ povedal nový riaditeľ.„Svoju úlohu, postaviť BVS z hlavy na nohy, som splnil," poznamenal odchádzajúci generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš s tým, že vodárne prenecháva svojmu nástupcovi v dobrej kondícii.„Za štyri roky sme vyriešili problém so súkromným investorom v Infra Services, ukážkovo sme zvládli pandémiu COVID-19. Spoločnosť v roku 2021 dosiahla rekordný zisk a v minulom roku sme preinvestovali viac ako 50 miliónov eur,“ skonštatoval Olajoš. BVS bola na konci júla tohto roku v zisku približne 780-tisíc eur.Ivan Peschl je profesionálny manažér, ktorý vyštudoval manažment na London School of Economics and Political Science a Ekonomickú univerzitu v Bratislave.„V minulosti pôsobil ako generálny riaditeľ spoločnosti Towercom, ako aj v manažmentoch ďalších telekomunikačných a poradenských spoločností," uviedol Podstupka.Ako dodal, Peschl do BVS prichádza z magistrátu hlavného mesta Bratislava, kde viedol Útvar správy mestských podnikov a výkonu akcionárskych práv a okrem iného pracoval aj na novej stratégii BVS.