OĽaNO a KÚ ponúkli KDH polovicu miest kandidátky

Na archívnej snímke Alojz Hlina. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 25. októbra (TASR) - Opozičné hnutie OĽaNO a mimoparlamentná strana Kresťanská únia (KÚ) ponúkli predsedovi mimoparlamentného KDH Alojzovi Hlinovi polovicu miest na spoločnej kandidátke. Hlina by na nej mal tretie miesto. V piatok to povedal líder OĽaNO Igor Matovič a predsedníčka KÚ Anna Záborská.vyhlásil Matovič. Okrem toho si podľa jeho slov môžu kresťanskí demokrati vytvoriť po voľbách vlastný poslanecký klub. Zdôraznil, že Hlina môže kandidovať z tretieho miesta na kandidátke, pričom pred ním nebude žiadny iný aktívny politik.povedala Záborská. Podľa svojich slov osobne pozvala Hlinu na stretnutie v súvislosti s ich ďalšou spoluprácou. Doteraz odpoveď nedostala, preto ho chceli opätovne vyzvať k spolupráci ešte pred radou KDH, ktorá má byť v sobotu.Matovič poukázal aj na výsledky prieskumov pred voľbami v roku 2016. KDH malo vtedy podľa jeho slov viac percent ako v súčasnosti, no ani to nestačilo, aby sa dostalo do parlamentu. Zdôraznil potrebu spájať sa v boji proti mafii. "skonštatoval líder OĽaNO.OĽaNO a KÚ nedávno oznámili, že do volieb pôjdu na jednej kandidátke. Záborská by mala kandidovať zo štvrtého miesta. KÚ rokovala o spolupráci aj s inými stranami, medzi nimi aj s KDH.