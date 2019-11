OĽaNO a KÚ vyzývajú vládu, aby konala voči Istanbulskému dohovoru

Na archvnej snímke poslanec NR SR Igor Matovič Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 8. novembra (TASR) - Opozičné hnutie OĽaNO a mimoparlamentná strana Kresťanská únia (KÚ) vyzývajú vládu, aby konala a naplnila uznesenie parlamentu voči Istanbulskému dohovoru. Zároveň tiež vyzývajú ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd), aby konal, pretože občania majú námietky voči tomu, aby bol dohovor ratifikovaný. Zástupcovia strán to uviedli v piatok na margo toho, že Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR podľa nich nemá pripomienky vo veci neobmedzeného pristúpenia Európskej únie k Istanbulskému dohovoru.vysvetlil nezaradený poslanec NR SR Richard Vašečka. Dopĺňa, že pripomienky k dohovoru sa môžu posielať do 23. decembra. MS podľa strán zaslalo svoje stanovisko bez pripomienok 4. novembra.Mimoparlamentné hnutie KDH víta, že sa OĽaNO a KÚ pripojili k ich výzve o tom, aby Gál písomne vyjadril svoje pripomienky voči dohovoru. Schválenie Istanbulského dohovoru považuje KDH za porušenie princípu subsidiarity.uviedlo KDH.OĽaNO a KÚ navrhujú, aby sa do procesu pripomienkovania medzinárodných zmlúv mohla zapojiť aj NR SR. Chcú, aby minister ešte pred tým, ako sa začne zaoberať pripomienkami, zašle dokument na Výbor NR SR pre európske záležitosti a dá tak možnosť poslancom vyjadriť svoje pripomienky.povedal predseda poslaneckého klubu OĽaNO Eduard Heger.