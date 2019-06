OĽaNO: Časť odvodov zo stávok by mala putovať na obnovu pamiatok

Na archívnej snímke Natália Milanová (OĽaNO). Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 24. júna (TASR) - Časť povinných odvodov z kurzových stávok by podľa poslankyne parlamentu Natálie Milanovej (OĽaNO) mohla putovať na obnovu kultúrnych pamiatok. Presadiť to chce novelou zákona o ochrane pamiatkového fondu, ktorý na aktuálnu schôdzu Národnej rady SR predložili poslanci opozičného hnutia OĽaNO.objasnila navrhované zmeny Milanová.Poslankyňa upozornila, že jedna tretina zo 16.000 pamiatok na Slovensku je v narušenom alebo dezolátnom stave, pričom ostatné nie sú v ideálnej forme.Obnova pamiatok je podľa nej dlhodobo podfinancovaná, a tým vznikol obrovský spoločenský dlh. Pripomenula, že Slovensko vyčleňuje na obnovu pamiatok 15 miliónov eur, čo sú tri eurá na obyvateľa. V Česku je to pritom podľa nej deväť eur na obyvateľa a v Maďarsku putuje na záchranu kultúrneho dedičstva v prepočte 30 eur na obyvateľa.Cieľom návrhu zákona je podľa predkladateľov zlepšenie ochrany a najmä obnovy nehnuteľného kultúrneho dedičstva SR navýšením finančných prostriedkov do dotačného systému Ministerstva kultúry SR, a to prostredníctvom odvodov z kurzových stávok.dodali opoziční poslanci.Návrh zákona počíta s tým, že počas nasledujúcich troch rokov by sa časť odvodu, ktorá sa odvádza do štátneho rozpočtu, mohla využiť na účely obnovy kultúrnych pamiatok. V roku 2020 by šlo o osem percent tohto odvodu, 16 percent tohto odvodu v roku 2021 a od roku 2022 by sa 24 percent tohto odvodu mohlo povinne využiť na obnovu a ochranu národných kultúrnych pamiatok.