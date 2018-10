OĽaNO chce, aby ľudia mohli odísť do dôchodku po odpracovaní 40 rokov

Na archívnej snímke vpravo Igor Matovič a vľavo Veronika Remišová (OĽaNO). Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. októbra (TASR) - Opozičné hnutie OĽaNO vyzýva stranu Smer-SD, aby o ústavnom zastropovaní dôchodkového veku rokovala verejne. Hnutie zároveň navrhuje, aby ľudia po odpracovaní 40 rokov mohli predčasne odísť do dôchodku podľa ich vlastného uváženia.skonštatoval na stredajšej tlačovej konferencii líder hnutia Igor Matovič.Priblížil, že túto nespravodlivosť v zákone si hnutie všimlo už dávnejšie a konzultovalo ju aj s odborníkmi.podotkol Matovič s tým, že aj podľa odborníkov je lepšia cesta rozprávať sa o počte odpracovaných rokov ako rovnostársky všetkým určiť strop dôchodkového veku.Podľa Matoviča má aktuálne Smer-SD k dispozícii 89 hlasov, na prijatie ústavného zákona potrebuje získať už len jeden.myslí si Matovič.Preto hnutie vyzýva Smer-SD, aby pristúpil k spoločnému rokovaciemu stolu, za podmienky, že bude verejný.poznamenal Matovič.OĽaNO zároveň prináša vlastný návrh, ktorý má prihliadať na počet odpracovaných rokov.priblížil Matovič.OĽaNO tiež stále trvá na tom, aby sa v návrhu prihliadalo aj na ženy, ktoré by mali ísť do dôchodku skôr za vychované deti.doplnil Matovič.Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) sa v stredu (17. 10.) vyjadril, že návrh ústavného zákona by mal počítať do budúcnosti aj s vývojom udržateľnosti verejných financií.očakáva Matovič.