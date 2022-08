OĽaNO chce obnoviť dôveru v právny štát, do prvého čítania by vraj vedeli predložiť zmenu paragrafu 363 (video)

OĽaNO chce obnoviť dôveru v právny štát

Paragraf je zneužívaný

Návrat do roku 2005

22.8.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR Milan Vetrák (OĽaNO) v pondelok na tlačovej konferencii priznal, že v hnutí Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti nie sú spokojní so súčasným stavom, v akom je paragraf 363 Trestného poriadku. Vetrák tvrdí, že hnutie má cieľ opäť obnoviť dôveru v právny štát. Dodal, že v koalícii sa dohodli na zmene v Trestnom zákone, týkajúcej sa paragrafu 363, ktorú by vedeli predložiť v parlamente do prvého čítania.„Tento paragraf je pomerne využívaný zo strany prokuratúry. My nie sme s takýmto využívaním dlhodobo spokojní,“ povedal Vetrák, ktorý dodal, že koaličných partnerov presviedčali o nevyhnutnosti zmeny paragrafu.Člen Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Lukáš Kyselica (OĽaNO) doplnil, že paragraf 363 je mimoriadnym opravným prostriedok.„Z ročenky generálnej prokuratúry vyplýva, že paragraf je zneužívaný ako ďalší stupeň odvolania,“ dodal Kyselica. Tvrdí, že je dôležité, aby sa otvorila celospoločenská debata a rokovania politických strán, či je súčasné nastavenie správne.Milan Vetrák doplnil, že návrh je návratom do bodu, keď sa inštitút zaviedol do trestného poriadku v roku 2005.„Nejdeme úplne na začiatok. Postupom času bola prijatá novela trestného poriadku, ktorá ustanovuje lehotu na rozhodnutie pre generálneho prokuratúra. Táto lehota je dôležitá, tú chceme ponechať,“ povedal Vetrák a dodal, že rozhodujú aj o tom, či sa generálny prokurátor môže vrátiť k rozhodnutiu súdu o väzbe.„Je to sporné, pretože súd, ktorý rozhoduje o väzbe, má málo času na to, aby kvalifikovane preskúmal celú vec,“ povedal predseda Ústavnoprávneho výboru NR SR.