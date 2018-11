OĽaNO chce plošne zdaniť výsluhové dôchodky príslušníkom ŠtB

Na snímke poslankyňa NR SR Veronika Remišová (OĽaNO). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. novembra (TASR) - Bývalým príslušníkom komunistickej Štátnej bezpečnosti (ŠtB) by sa mali plošne zdaniť výsluhové dôchodky o 50 percent. V novele zákona o protikomunistickom odboji to navrhujú poslanci z opozičného hnutia OĽaNO. Tvrdia, že 29 rokov po Nežnej revolúcii je potrebné ukončiť nespravodlivosť.vysvetlili Obyčajní.Keďže cieľom ich návrhu nie je získanie dodatočných prostriedkov do štátneho rozpočtu, ale najmä odstránenie amorálneho a nespravodlivého sociálneho stavu, novela súčasne priznáva jednorazový finančný príspevok politickým väzňom, ich manželkám, manželom alebo ich vdovám a vdovcom vo výške 1000 eur.OĽaNO tvrdí, že Slovenská republika sa prijatím tohto návrhu zákona pripojí k iným krajinám, ktoré sa vyrovnali so svojou nedemokratickou minulosťou a siahli tak príslušníkom tajných služieb na ich výsluhové dôchodky alebo príplatky za služby v týchto tajných bezpečnostných zložkách.argumentujú predkladatelia.Obyčajní sa neobávajú ani toho, že by ich návrh bol v rozpore s ľudskými právami a základnými slobodami. Odvolávajú sa na Európsky súd pre ľudské práva, ktorý odobril poľskú právnu úpravu znižovania výsluhových dôchodkov. Súd konštatoval, žePoslanci OĽaNO prišli s takýmto návrhom aj vlani, v pléne neuspeli. Plošné zdanenie týchto dôchodkov totiž nepodporila väčšina poslancov Smeru-SD, SNS ani Mosta-Híd.