OĽaNO chce upraviť vysielanie diskusií cez kampaň pre komunálne voľby

Na archívnej snímke vpravo Igor Matovič a vľavo Veronika Remišová (OĽaNO). Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. októbra (TASR) - Vysielanie diskusných programov a politickej reklamy počas volebnej kampane pre voľby do orgánov územnej samosprávy by mala zjednodušiť novela zákona o volebnej kampani a zákona o politických stranách a politických hnutiach. Návrh predkladá skupina opozičných poslancov Národnej rady (NR) SR z hnutia OĽaNO.Vysielanie diskusných programov počas volebnej kampane pri voľbách do orgánov územnej samosprávy by sa podľa návrhu nemalo viac považovať za zmenu programovej služby, ktorú vysielatelia musia dodatočne oznamovať Rade pre vysielanie a retransmisiu (RVR). Zaradenie takéhoto programu do vysielania je na vôli vysielateľa, nie je to povinnosť. Zákon však podľa OĽaNO neupravuje podrobnosti pri jeho zaraďovaní do vysielania. Poslanci chcú navrhovanou novelou zaviesť rovnakú právnu úpravu, aká platí napríklad pri voľbách do NR SR či Európskeho parlamentu vo vzťahu k vysielaniu diskusných programov.Podľa súčasných pravidiel je vysielateľ v prípade zaradenia takéhoto programu do vysielania nad rámec schválenej programovej skladby povinný oznámiť zmenu Rade do 15 dní odo dňa jej vzniku. To by sa malo novelou zákona zmeniť a vysielateľ s licenciou by mal po zaradení takýchto programov do vysielania počas volebnej kampane predložiť Rade projekt programu, a to 30 dní pred začiatkom vysielania.Novela zákona by mala umožniť aj vysielanie politickej reklamy počas volieb do orgánov územnej samosprávy tak, ako je to napríklad v prípade volieb prezidenta SR či poslancov do NR SR. Podľa autorov návrhu je súčasné ustanovenie nielen stratou významného zdroja finančných príspevkov pre vysielateľov, ale aj stratou pre samotných kandidátov, ktorí nemajú možnosť prezentovať sa.Návrh upravuje aj financovanie politickej reklamy, kde náklady uhrádzajú samotní kandidáti na funkciu predsedu či poslanca vo voľbách do VÚC či komunálnych voľbách, pričom musí vysielateľ zabezpečiť rovnaké cenové a platové podmienky nákupu vysielacieho času pre všetkých kandidátov.Na zákaz vysielania politickej reklamy a absentujúcu právnu úpravu týkajúcu sa postupu zaraďovania diskusných programov do vysielania v predchádzajúcich volebných obdobiach podľa autorov návrhu najviac doplatili lokálne a regionálne médiá. Preto navrhujú súčasné pravidlá upraviť. Novela by v prípade súhlasného stanoviska parlamentu a prezidenta mala byť účinná od 1. januára 2019.