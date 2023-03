OĽaNO chce zmeniť paragraf 363, podľa Matoviča chráni mafiánov a zločincov

31.3.2023 (SITA.sk) -Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) predloží do Národnej rady SR návrh na úpravu paragrafu 363 Trestného poriadku . Ako ďalej uviedol líder OĽaNO Igor Matovič na piatkovej tlačovej besede, úprava sa bude týkať toho, aby sa nemohol zneužívať.„Je to v podstate posledná šanca pre poslancov v tomto volebnom období, aby sme zmenili paragraf 363 tak, aby naozaj nebol zneužívaný a využívaný na to, že chráni práve mafiánov či zločincov pred tým, aby na nich doľahla spravodlivosť," uviedol Matovič.