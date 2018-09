OĽaNO chce zmeny pre ľudí s autizmom a Aspergerovým syndrómom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. septembra (TASR) - Osobám s autizmom a Aspergerovým syndrómom by mal byť priznávaný parkovací preukaz či príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s opotrebovaním šatstva a bielizne aj v prípade, ak sa im poskytuje celoročná pobytová sociálna služba. Zároveň by sa mal zjednotiť príspevok na opatrovanie pri človeku s ťažkým zdravotným postihnutím.To sú niektoré zo zmien, ktoré navrhujú poslanci OĽaNO v novele zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Plénum Národnej rady (NR) SR o nej diskutovalo v závere štvrtého rokovacieho dňa 34. schôdze parlamentu.Podľa poslancov by mali tieto opatrenia pomôcť ľuďom s autizmom a Aspergerovým syndrómom.uviedla jedna z predkladateliek návrhu, poslankyňa Soňa Gaborčáková (OĽaNO).Čo sa týka mesačného príspevku na opatrovanie, poslanci hnutia ho navrhujú zjednotiť na sumu 369,36 eur pri opatrovaní fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím bez ohľadu na to, či sa jej poskytuje ambulantná forma sociálnej služby.V súčasnosti je totiž výška tohto príspevku rozdielna. Kým pri opatrovaní fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na opatrovanie je príspevok 369,36 eur mesačne, pri opatrovaní fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, je príspevok 326,16 eur mesačne.doplnila Gaborčáková. Podľa predsedníčky Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Anny Verešovej (OĽaNO) sú všetky tieto návrhy odkonzultované s odborníkmi a s rodičmi postihnutých detí.opísala Verešová. Podľa nej štát v tomto prípade, konkrétne posledné vlády Smeru, katastrofálne zlyhali.dodala.