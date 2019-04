OĽaNO chce zrušiť zákon o preukazovaní majetku a prijať nový

Na archívnej snímke vpravo Igor Matovič a vľavo Veronika Remišová (OĽaNO). Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 29. apríla (TASR) - Hnutie OĽaNO navrhuje zrušiť zákon o preukazovaní pôvodu majetku a prijať nový, ktorý má priniesť alternatívny mechanizmus preukazovania pôvodu príjmov a majetku. Má ísť o dodatočné zdanenie nelegálnych príjmov, na základe ktorých bol majetok nadobudnutý, a o uloženie prísnej daňovej sankcie. Návrhy predložilo OĽaNO na májovú schôdzu Národnej rady SR.Súčasný zákon treba podľa nich zrušiť pre jeho nedostatky z hľadiska ústavnosti, a tiež preto, že podľa OĽaNO je zdanenie nepreukázaných príjmov a na ich základe získaného majetku efektívnejší a rýchlejší spôsob ako prepadnutie nelegálneho majetku v konaní vedenom súdom a orgánmi činnými v trestnom konaní.OĽaNO zdôrazňuje potrebu účinného zákona, ktorý by mal v boji proti korupcii reálny vplyv na tzv. veľké ryby. Hnutie poukazuje, že súčasný zákon možno obísť buď účelovým rozdelením majetku podozrivého ešte počas konania o preukazovaní jeho pôvodu, alebo využitím neobvyklých obchodných operácií.Nový zákon, ktorý OĽaNO navrhuje, má priniesť alternatívny mechanizmus preukazovania pôvodu príjmov a majetku. Jeho ťažisko nemá spočívať v prepadnutí nelegálneho majetku v prospech štátu, ale v dodatočnom zdanení nelegálnych príjmov, na základe ktorých bol tento majetok nadobudnutý, a uložení prísnej daňovej sankcie.vysvetľujú poslanci.Konanie, ktoré by sa mohlo začať z úradnej povinnosti, ako aj na základe (neanonymného) podnetu tretej osoby, by sa zameriavalo na preukázanie podozrivých príjmov.dopĺňa OĽaNO.Okrem dodatočného zdanenia nepriznaných príjmov by podľa návrhu ukladal správca dane ďalšiu sankciu vo výške 60 percent alebo 80 percent z hodnoty nepriznaných príjmov.vysvetľuje hnutie.Primárne teda nemá ísť o postihnutie majetku, ale príjmov, na základe ktorých bol tento majetok nadobudnutý.dopĺňajú poslanci.