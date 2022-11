OĽaNO dosiahlo veľký míľnik. Čo sa podarilo Matovičovmu hnutiu? (video)

Zápas o spravodlivý štát

Ideály demokracie

18.11.2022 - Európski priatelia ocenili náš odvážny a úprimný zápas o spravodlivý štát. Silné Slovensko potrebuje silné partnerstvá v EÚ, a preto je nám cťou byť členom veľkej rodiny európskych demokratov. Uviedol to podpredseda vlády a minister financií Igor Matovič (OĽaNO) pri príležitosti členstva hnutia Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO) v Európskej ľudovej strane (EĽS).Hnutie sa v piatok oficiálne stalo členom EĽS, ktorá je najstarším a najväčším poslaneckým klubom v Európskom parlamente. Pri tejto príležitosti Matovič uviedol, že sa teší z toho, že európski priatelia oceňujú ich zápas o spravodlivý štát. Tvrdí, že na to, aby bolo Slovensko silné, potrebuje silné partnerstvá v EÚ.„Je nám cťou byť členom tejto veľkej rodiny európskych demokratov. Vieme, v akých ťažkých časoch sa nachádza celá Európa. Čelíme najväčším krízam od konca druhej svetovej vojny. My sa však nevzdávame a sme schopní opakovane doručovať ľuďom pomoc v objeme, aký nemá v histórii nášho štátu obdobu. Okrem toho čistíme Slovensko od mafie a vraciame ho ľuďom späť. A tak, ako sme sľúbili – nikomu kradnúť nedovolíme, pomáhame a riešime,“ vyhlásil šéf hnutia.Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš pripomenul, že EĽS bola založená na ideáloch demokracie, transparentnosti a blízkosti občanom.„Sú to presne tie hodnoty, ktoré má hnutie OĽaNO vytesané do základného kameňa. OĽaNO je nielen protikorupčné a reformné hnutie, ale je aj garantom ukotvenia Slovenska v rodine vyspelých západných krajín. Aj vďaka nášmu členstvu v EĽS budeme môcť ešte lepšie obhajovať záujmy Slovenska,“ uzavrel Šipoš.