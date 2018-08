OĽaNO: Je načase, že vláda uvažuje o zvýšení daňového bonusu na dieťa

Na archívnej snímke Anna Verešová. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 31. augusta (TASR) - Podľa opozičného hnutia OĽaNO bolo načase, že si vládna koalícia konečne všimla ťažkú finančnú situáciu rodín s deťmi a začala uvažovať o zvýšení daňového bonusu na deti.skonštatovala v správe pre médiá poslankyňa OĽaNO Anna Verešová.Vládna koalícia podľa hnutia plánuje zvýšiť od roku 2019 daňový bonus na dvojnásobok pre deti do šesť rokov, pričom štátnu pokladnicu by to malo stáť približne 70 miliónov eur.tvrdí Verešová. Podľa jej slov si totiž rodiny môžu dovoliť o jedno dieťa menej, ako by chceli, a priemerná plodnosť na jednu ženu sa pohybuje pod kritickou hranicou 1,5 dieťaťa.Cieľom zavedenia stúpajúceho daňového bonusu, ktorý navrhovalo OĽaNO, bolo podporiť najmä rodiny s dvoma a viac deťmi, ktoré sú najviac postihnuté výpadkom príjmov a zvýšenými nákladmi na život pri príchode detí.tvrdí Verešová.Návrh, o ktorom uvažuje vládna koalícia, je podľa Verešovej nespravodlivý v tom, že sa zvýšený daňový bonus bude poskytovať iba na deti do šesť rokov, hoci náklady na ne výrazne stúpajú práve so začiatkom školskej dochádzky.uviedla Verešová. V prípade, že koalícia predloží návrh na zvýšenie daňového bonusu, OĽaNO plánuje navrhovať zrušenie vekovej hranice alebo aspoň jej zvýšenie.O zvýšení daňového bonusu na dieťa sa hovorilo už v júni tohto roka. Jeho zdvojnásobenie mala navrhovať koaličná strana Most-Híd v rámci sociálneho balíčka.