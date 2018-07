OĽaNO kritizuje predražené nákupy ŽSR, poukazuje na zlý stav koľajníc

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. júla (TASR) - Stav železničných koľají na Slovensku sa podľa opozičného hnutia OĽaNO neustále zhoršuje. Medzi rokmi 2012 a 2017 stúpol podľa poslanca hnutia Jána Marosza podiel nevyhovujúcich úsekov z 23 % na takmer 28 % z celkovej železničnej siete.upozornil Marosz na utorkovej tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR.Spomenul napríklad zmodernizovaný úsek medzi Trnavou a Leopoldovom.vyčíslil Marosz.Najakútnejším prípadom v tomto smere bola podľa jeho slov jednokoľajná trať Humenné – Stakčín, kde sa na niektorých miestach tak zmenil rozchod koľají, že cestujúci museli medzi Sninou a Stakčínom pol roka prestupovať z vlaku do autobusu.Podľa Marosza sú za tento stav zodpovedné Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), ktoré spravujú koľajnice. Podľa OĽaNO odôvodňujú ŽSR zlý stav železničných tratí obvykle nedostatkom financií na ich opravu.Predstavitelia hnutia sa preto pozreli na niektoré obstarávania ŽSR a podľa nich sa dali uskutočniť aj lacnejšie.uviedol Marosz.Napríklad ŽSR podľa hnutia nakúpili 16.000 tričiek s krátkym rukávom za 6,31 eura za kus bez dane z pridanej hodnoty. Išlo o bavlnené tričko s malým logom ŽSR.vyčíslil expert hnutia na dopravu Jiří Kubáček. Samotná firma Rempo, ktorá tieto tričká ŽSR dodávala, ich podľa neho ponúka na svojej internetovej stránke za 2,90 eura za kus. Iný výrobca zase OĽaNO na požiadanie podľa neho vypracoval cenovú ponuku so sumou 2,17 eura za kus.Marosz zároveň pripomenul, že firma Rempo zaznela v médiách pred tromi mesiacmi pri obchodoch manželky vtedajšieho ministra vnútra Tomáša Druckera s pozemkami.Okrem nákupov tričiek spomenuli predstavitelia OĽaNO aj obstarávania pracieho prášku či takzvaných nočných výpraviek.zhodnotil Marosz.Za túto sumu by sa podľa neho dala napríklad opraviť výhybka na hlavnej trati, aby IC vlaky a rýchliky nemuseli spomaľovať.dodal.