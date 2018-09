OĽaNO: Lubyová zrejme pri SAV zdržuje čas

Na snímke poslankyňa NR SR Veronika Remišová (OĽaNO). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 11. septembra (TASR) - Ministerka školstva Martina Lubyová (nom. SNS) zrejme pri transformácii organizácií Slovenskej akadémie vied (SAV) na verejné výskumné inštitúcie (VVI) zdržuje čas do schválenia zmien, ktoré transformáciu zastavia. Upozorňuje na to predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová. Informovala, že situáciou v SAV sa má v piatok (14.9.) ráno zaoberať mimoriadny školský výbor.zdôrazňujú, že Lubyovej kroky ohrozujú SAV a žiadajú, aby ministerka problém urýchlene vyriešila.vyhlásila na tlačovej konferencii v parlamente Remišová. Poukázala, že špičkoví vedci už dnes žiadajú demisiu Lubyovej. Remišová tiež informovala, že v piatok o 8.00 h sa bude prípadom SAV zaoberať mimoriadny školský výbor.doplnila Remišová. Poukázala, že pri transformácii by teraz majetok prešiel na verejné výskumné inštitúcie. Remišová dodala, že ak by bola podozrievavá, mohla by sa domnievať, že s niektorým majetkom má ministerstvo školstva iné zámery.Ministerkine kroky pri transformácii SAV podľa OĽaNO ohrozujú existenciu SAV, slovenskú vedu a projekty.doplnil poslanec Miroslav Sopko (OĽaNO).Remišová tiež pripomenula rozhodnutie Generálnej prokuratúry SR, pri ktorom ministerka podľa poslankyne nehovorí pravdu.doplnila Remišová. Citovala z listu prokuratúry, podľa ktorého prokurátor zistil prieťahy v konaní ministerstva školstva.Lubyová tvrdí, že jej záleží na rozvoji SAV. Zároveň potvrdila, že cieľom nie je ovládnuť SAV. Podľa ministerky novela zákona o SAV nie je pre akadémiu likvidačná. Pokiaľ ide o majetky štátu, uviedla, že kým nedošlo k úplnej transformácii so splnením všetkých zákonných podmienok, nemohlo dôjsť ani k prechodu majetku štátu do vlastníctva organizácií SAV. Dodala, že preto prijatie novely ani nemôže spôsobiť, ako sa uvádza v liste od predsedu Slovenskej akadémie vied (SAV) Pavla Šajgalíka, ktorý SAV médiám poskytla v pondelok (10.9.).V pondelok po rokovaní výboru ministerka uviedla, že Generálna prokuratúra (GP) SR dala za pravdu postupu ministerstva školstva pri registrácii organizácií SAV. GP SR informuje, že ministerstvo by malo v tejto súvislosti rozhodnúť, a to buď zastavením registrácie ústavov SAV na verejné výskumné inštitúcie (VVI) alebo ich registráciou.