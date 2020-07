OĽaNO má 70 kandidátov na prednostov okresných úradov, je možné nahlasovať ich prešľapy (video)

Každý ôsmy kandidát spojený s hnutím

6.7.2020 - Vládne hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) vybralo v rámci výberových konaní nateraz 70 kandidátov na prednostov okresných úradov. Na pondelkovej tlačovej konferencii to povedal predseda poslaneckého klubu hnutia Michal Šipoš.Ako ďalej informoval, hnutie dostalo na posty prednostov 72 okresných úradov okolo 500 nominácií, pričom približne 330 kandidátov sa zúčastnilo aj na pohovoroch.„Snažili sme sa, aby to nebolo o ‚našich ľuďoch‘,“ povedal Šipoš s tým, že vo výberových konaniach napríklad neuspeli niektorí ľudia, ktorí za hnutie v minulosti kandidovali. Poslanci hnutia pritom pri hľadaní kandidátov podľa Šipoša oslovili občianskych aktivistov a iné osobnosti žijúce v regiónoch. Doplnil, že z vybraných kandidátov je približne každý ôsmy spojený s hnutím.Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) v tejto súvislosti povedal, že od II. svetovej vojny sa štátna správa obsadzovala na Slovensku čisto politicky. Jeho zámerom podľa vlastných slov je, aby bol politicky dosadzovaný len prednosta úradu, pričom ostatní majú byť vyberaní na základe odbornosti v transparentných výberových konaniach. „Po 75 rokoch chceme garantovať úradníkom, že ak sú schopní, môžu sa posunúť ďalej,“ povedal Matovič. Zároveň zdôraznil, že hnutie odmietlo aj návrhy koaličných partnerov na politické nominácie.Predseda vlády vyzval občanov, aby na internetovej stránke prednostovia.sk nahlasovali svoje vedomosti o prípadných morálnych prešľapoch jednotlivých kandidátov. Urobiť tak môžu do 10. júla. „Aby sme sa vyhli prípadným problémom,“ doplnil Matovič s tým, že niektoré z nominácií by mohla posudzovať vláda na zasadnutí budúci týždeň.