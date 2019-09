OĽaNO navrhuje zmeny v zákone o ochrane pred odpočúvaním

Na archívnej snímke poslanec NR SR Igor Matovič (OĽaNO). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 4. septembra (TASR) - Hnutie OĽaNO chce zmeniť spôsob ustanovovania členov v komisii na kontrolu používania informačno-technických prostriedkov. Zmenou chce vyriešiť problém s nečinnosťou jednotlivých parlamentných výborov a zabezpečiť riadne fungovanie komisie ako kontrolného orgánu výkonnej moci. Hnutie to navrhuje v novele zákona o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov.Po novom by členov komisie nemali navrhovať zodpovedné výbory Národnej rady (NR) SR zo zástupcov vlády a opozície, komisiu by mali tvoriť ich predsedovia a podpredsedovia. A to predsedovia a podpredsedovia osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu a výboru pre obranu a bezpečnosť.zdôraznilo hnutie v predloženom návrhu.Poukázalo na to, že komisia má predstavovať významné posilnenie kontrolnej právomoci zákonodarného orgánu nad používaním informačno-technických prostriedkov orgánmi výkonnej moci.podotkli predkladatelia novely.