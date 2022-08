OĽaNO navrhuje zvýšenie spotrebnej dane na alkohol, malo by to pozitívny vplyv na štátny rozpočet

Financie na vzdelávanie

Pozitívny vplyv na rozpočet

27.8.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanec Národnej rady SR za hnutie OĽaNO Milan Vetrák navrhuje zvýšiť spotrebnú daň na alkohol o 30 percent. Legislatívny návrh predložil do parlamentu.„Cieľom návrhu je zabezpečiť dodatočné finančné zdroje na financovanie základných verejných funkcií štátu, ako je napríklad vzdelávanie, či hmotné zabezpečenie zamestnancov verejného sektora," zdôvodnil Vetrák.Upozornil na to, že štátu vznikajú značné hospodárske škody v dôsledku nepredvídateľných okolností spôsobených pandémiou koronavírusu a vojnovým konfliktom na Ukrajine.Poslanec Vetrák síce uvádza, že schválenie tohto návrhu bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, dodatočné príjmy štátu však v návrhu nevyčíslil.„Návrh zákona nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania," priznáva. Vyššie spotrebné dane na alkohol by sa pritom mali zaviesť hneď potom, ako bude parlamentom schválená novela zákona zverejnená v Zbierke zákonov SR.