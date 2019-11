OĽaNO: Obce by mohli prijať VZN na zákaz hazardu aj bez petície

Ilustračná snímka. Foto: TASR/ Štefan Puškáš Foto: TASR/ Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. novembra (TASR) - Obce by mohli prijímať všeobecne záväzné nariadenia (VZN) na zákaz hazardu aj bez predchádzajúcej petície občanov. Docieliť to chce opozičné hnutie OĽaNO novelou zákona o hazardných hrách, ktorú predložilo do Národnej rady (NR) SR.argumentujú predkladatelia.Tvrdia, že s ohľadom na nový Správny súdny poriadok nemajú obce pri právnom preskúmaní všeobecne záväzných nariadení ani účinný právny prostriedok proti rozhodnutiam súdov prvej inštancie.Vysvetlili, že súdne rozhodnutie je právoplatné okamihom jeho riadneho doručenia všetkým účastníkom konania, a bez ohľadu na podanie kasačnej sťažnosti ako odvolacieho prostriedku nastávajú právne účinky rozhodnutia krajských súdov.Predkladatelia tiež hovoria, že pri formalistickom výklade zákonov sú preto obce v súčasnosti vo viacnásobne horšej situácii, a preto by odstránenie podmienky petície malo predstavovať úplné minimum pre ochranu záujmov obyvateľov obce.Okrem toho navrhujú poslanci OĽaNO aj viaceré opatrenia, ktoré majú napomôcť zníženiu škôd spôsobovaných prevádzkovaním hazardných hier slabším skupinám spoločnosti.