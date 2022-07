OĽaNO odkázalo SaS, že Matoviča nevymení a povalením vlády uvrhnú Slovensko do katastrofy

Rozpor s koaličnou zmluvou

Obojstranné osobné útoky

6.7.2022 (Webnoviny.sk) - Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) odmieta prípadný odchod ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) z vlády. V stanovisku OĽaNO o tom informoval Matúš Mandrák z mediálneho tímu hnutia.„Dnes žiadate opäť odchod predsedu hnutia OĽaNO z vlády. Vaša požiadavka je v príkrom rozpore s koaličnou zmluvou a hnutie OĽaNO s ňou nesúhlasí a taktiež určite nebude hlasovať za predčasné voľby. Tvrdíte totiž, že predseda OĽaNO pri rodinnom balíčku pre pomoc rodinám ´vulgárne zneužil legislatívny proces, presadil ho s opozíciou napriek vôli koaličného partnera a rozvrátil ním verejné financie´. Nič z toho nie je pravda," tvrdí OĽaNO.Pokračovalo, že SaS ústami predsedu na rokovaní koaličnej rady totiž dala plný súhlas na navrhnuté finančné krytie a predloženie rodinného balíčka do parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní s tým, že síce s ním nesúhlasí, ale nebude ho vetovať. „Tým akékoľvek spochybňovanie procesu a finančného krytia balíčka zo strany SaS stráca zmysel a nie je úctivé k pravde,“ vyhlásil najsilnejší subjekt koalície.OĽaNO tvrdí, že strana SaS ako ďalší dôvod uvádza osobné útoky.„Buďme poctiví a priznajme si, že sú spravidla vždy z oboch strán. Niet pochýb, že sú zbytočné a úplne zbytočne prekrývajú všetko dobré, čo sme spolu spravili. Posledný príklad vzájomného obviňovania sa, kto sa ,spojil s fašistami ’, je dobrým príkladom toho, že to nemalo vôbec žiadny zmysel. Preto sme sa za našu stranu sporu aj verejne ospravedlnili," uviedlo v stanovisku hnutie OĽaNO. Podľa hnutia ide o všetko.„Rozhodnete o budúcnosti Slovenska, ktoré môže byť dobrým miestom pre život alebo opäť a ešte viac ovládnuté mafiou. Ďalšie povalenie vlády bude viesť ešte k horšiemu výsledku, ako tomu bolo v roku 2012, a to, že k Ficovi Pellegrinimu sa do koalície pridajú fašisti z Republiky . Uvrhnete Slovensko do katastrofy. Nerobte to! Vráťte sa na rokovania koaličných rád a poďte spolu s nami prijímať dôležité rozhodnutia na pomoc ľuďom,“ odkázalo OĽaNO strane SaS.