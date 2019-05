OĽaNO odmieta tvrdenie Mariana Kotlebu, že s ĽSNS rokovalo o potratoch

Ilustračné foto. Foto: TASR – Jaroslav Novák Ilustračné foto. Foto: TASR – Jaroslav Novák

Bratislava 12. mája - Opozičné hnutie OĽaNO odmieta, že na úrovni poslaneckého klubu alebo hnutia rokovalo s ĽSNS. Uviedol to hovorca hnutia Matúš Bystriansky v reakcii na tvrdenie predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu, že jeho strana s OĽaNO rokovala o obmedzení potratov."Žiadne rokovanie so stranou Mariana Kotlebu sa neuskutočnilo, ani na úrovni poslaneckého klubu, ani na úrovni hnutia. Žiadame Mariana Kotlebu, aby sa čo najskôr ospravedlnil za svoje nepravdivé vyjadrenie a aby podobnými klamstvami už nezavádzal verejnosť," vyzvalo hnutie.Kotleba v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike povedal, že jeho strana rokovala so Smerom-SD o zastropovaní veku odchodu do dôchodku, so SaS o odvolávaní šéfa diplomacie Miroslava Lajčáka (nominant Smeru-SD) a s OĽaNO o obmedzení potratov.